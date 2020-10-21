شبيه الرجال ذاك 👎👎

منى كريم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 442
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- في اللامكان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اصبروا واحد اثنان ثلاثة
اقصفوا الحين براحتكم هههه اعتذر جدا والله
على ازعاجكم وتصرفاتي الطفولية المزعجة
على كل لي فات مات
جيتكم بواحد الموضوع كيما حبيت ندخلو في مخي محبش يدخل
واحد كي يروح يخطب وحدة ويقولها جيب واحد
تبالي تعرفو اش معنى جيب واحد
خلاص انا نقولكم
تخدم برة وتزيد الداخل
تسلك الكراء تسلك الماكلة تسلك الغاز تسلك الماء
تشري الاجهزة كهرو منزلية من فور فريجيدار الخ الخ
تكسي ولادها تعاونو يشري طونوبيل ولما تجي تولد هي لي تسلك الطبيب مش هو يقولها معنديش الصوارد
... وكي تحب كشما تشري لروحها يقولها مبذرة
وكي تقولو من بعد نقاش طويل ياك صواردي يقولها ياك جيب واحد
اسمحلي اه جيب واحد ولي هو جيبها هي
لما تصير المرأة راجل ومرأة في نفس الوقت الرجال وين
ولا يذاك لي يصحح وجهو غاسلو بالشوربة الحمراء
كي يروح يخطب يخرجهالها طاي طاي ...صواردك ملكي
..
انا منيش ضد انو المرأة تعاون راجلها وتعاون وهي ساكت مش تمدلو وتقعد تقولو وتجبد في السيرة وهاني مديتلك ويا لي مد ما يندم
فات منك ومديتي خلاص انساي
لكن انو المرأة هي لي تصرف ودير كلشي ونهار تقولو منمدلكش اصرف وحدك يقولها بطلي الخدمة ولا نطلقك اسمحولي مهوش راجل مش كل من كان ذكر راه راجل الرجولة اعمال مش اقوال الرجولة شهامة ونخوة
ومن بعد كي تخاف على ولادها وتبطل خدمتها تولي الالف فرنك متشوفهاش من عندو .... وما يجي يمدلها نتاكل راسها ويشيب شعرها
.....
انا هنا اتكلم عن ضاهرة من رحم المجتمع ورأي في الموضوع اعلاه ....
#ولست ادعي الحكمة ولا الفطنة ولا أي شيء مجرد موضوع محبش يدخل مخي طرحتو عليكم نشوفو لا يدخل مخاخكم نتوما ولا نو .... واذا ازعجكم كلامي اعتذر
# ولست امدح في نفسي ولا نبين في روحي زعم ملاك
الانسان يخطأ بفطرته
#ولا راني نعمم في الرجال قاع .... اني ذكرت الصنف( شبيه الرجال )... لي باه هو لي يصرف تولي مرتو لي تصرف
في حفظ الرحمن واعتذر مجددا ان ازعج كلامي احد ما
اصبروا واحد اثنان ثلاثة
اقصفوا الحين براحتكم هههه اعتذر جدا والله
على ازعاجكم وتصرفاتي الطفولية المزعجة
على كل لي فات مات
جيتكم بواحد الموضوع كيما حبيت ندخلو في مخي محبش يدخل
واحد كي يروح يخطب وحدة ويقولها جيب واحد
تبالي تعرفو اش معنى جيب واحد
خلاص انا نقولكم
تخدم برة وتزيد الداخل
تسلك الكراء تسلك الماكلة تسلك الغاز تسلك الماء
تشري الاجهزة كهرو منزلية من فور فريجيدار الخ الخ
تكسي ولادها تعاونو يشري طونوبيل ولما تجي تولد هي لي تسلك الطبيب مش هو يقولها معنديش الصوارد
... وكي تحب كشما تشري لروحها يقولها مبذرة
وكي تقولو من بعد نقاش طويل ياك صواردي يقولها ياك جيب واحد
اسمحلي اه جيب واحد ولي هو جيبها هي
لما تصير المرأة راجل ومرأة في نفس الوقت الرجال وين
ولا يذاك لي يصحح وجهو غاسلو بالشوربة الحمراء
كي يروح يخطب يخرجهالها طاي طاي ...صواردك ملكي
..
انا منيش ضد انو المرأة تعاون راجلها وتعاون وهي ساكت مش تمدلو وتقعد تقولو وتجبد في السيرة وهاني مديتلك ويا لي مد ما يندم
فات منك ومديتي خلاص انساي
لكن انو المرأة هي لي تصرف ودير كلشي ونهار تقولو منمدلكش اصرف وحدك يقولها بطلي الخدمة ولا نطلقك اسمحولي مهوش راجل مش كل من كان ذكر راه راجل الرجولة اعمال مش اقوال الرجولة شهامة ونخوة
ومن بعد كي تخاف على ولادها وتبطل خدمتها تولي الالف فرنك متشوفهاش من عندو .... وما يجي يمدلها نتاكل راسها ويشيب شعرها
.....
انا هنا اتكلم عن ضاهرة من رحم المجتمع ورأي في الموضوع اعلاه ....
#ولست ادعي الحكمة ولا الفطنة ولا أي شيء مجرد موضوع محبش يدخل مخي طرحتو عليكم نشوفو لا يدخل مخاخكم نتوما ولا نو .... واذا ازعجكم كلامي اعتذر
# ولست امدح في نفسي ولا نبين في روحي زعم ملاك
الانسان يخطأ بفطرته
#ولا راني نعمم في الرجال قاع .... اني ذكرت الصنف( شبيه الرجال )... لي باه هو لي يصرف تولي مرتو لي تصرف
في حفظ الرحمن واعتذر مجددا ان ازعج كلامي احد ما