شبيه الرجال ذاك 👎👎

السلام عليكماصبروا واحد اثنان ثلاثةاقصفوا الحين براحتكم هههه اعتذر جدا واللهعلى ازعاجكم وتصرفاتي الطفولية المزعجةعلى كل لي فات ماتجيتكم بواحد الموضوع كيما حبيت ندخلو في مخي محبش يدخلواحد كي يروح يخطب وحدة ويقولها جيب واحدتبالي تعرفو اش معنى جيب واحدخلاص انا نقولكمتخدم برة وتزيد الداخلتسلك الكراء تسلك الماكلة تسلك الغاز تسلك الماءتشري الاجهزة كهرو منزلية من فور فريجيدار الخ الختكسي ولادها تعاونو يشري طونوبيل ولما تجي تولد هي لي تسلك الطبيب مش هو يقولها معنديش الصوارد... وكي تحب كشما تشري لروحها يقولها مبذرةوكي تقولو من بعد نقاش طويل ياك صواردي يقولها ياك جيب واحداسمحلي اه جيب واحد ولي هو جيبها هيلما تصير المرأة راجل ومرأة في نفس الوقت الرجال وينولا يذاك لي يصحح وجهو غاسلو بالشوربة الحمراءكي يروح يخطب يخرجهالها طاي طاي ...صواردك ملكي..انا منيش ضد انو المرأة تعاون راجلها وتعاون وهي ساكت مش تمدلو وتقعد تقولو وتجبد في السيرة وهاني مديتلك ويا لي مد ما يندمفات منك ومديتي خلاص انسايلكن انو المرأة هي لي تصرف ودير كلشي ونهار تقولو منمدلكش اصرف وحدك يقولها بطلي الخدمة ولا نطلقك اسمحولي مهوش راجل مش كل من كان ذكر راه راجل الرجولة اعمال مش اقوال الرجولة شهامة ونخوةومن بعد كي تخاف على ولادها وتبطل خدمتها تولي الالف فرنك متشوفهاش من عندو .... وما يجي يمدلها نتاكل راسها ويشيب شعرها.....انا هنا اتكلم عن ضاهرة من رحم المجتمع ورأي في الموضوع اعلاه ....#ولست ادعي الحكمة ولا الفطنة ولا أي شيء مجرد موضوع محبش يدخل مخي طرحتو عليكم نشوفو لا يدخل مخاخكم نتوما ولا نو .... واذا ازعجكم كلامي اعتذر# ولست امدح في نفسي ولا نبين في روحي زعم ملاكالانسان يخطأ بفطرته#ولا راني نعمم في الرجال قاع .... اني ذكرت الصنف( شبيه الرجال )... لي باه هو لي يصرف تولي مرتو لي تصرففي حفظ الرحمنواعتذر مجددا ان ازعج كلامي احد ما