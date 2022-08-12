العنوسة أو العزوف عن الزواج عند الرجال

السلام عليكم

كثيرا ما قرأت في هذا المنتدى الطيب مواضيع تتكلم على المرأة والعنوسة والتي انتشرت في وقتنا الحالي بشكل رهيب لكن هذه الظاهرة لا تمس المرأة وحسب بل أصبحت تستفحل لدى الذكور أيضا، حيث تجد الكثير منهم من تجاوز العقد الرابع وحتى الخامس ولم يتزوج بحجة عدم قدرته المادية على بناء أسرة أو عدم ايجاده لشريكة الحياة المناسبة

في رأيكم ما هي الأسباب الحقيقية وراء استفحال هذه الظاهرة في الأوساط الرجالية؟

وهل ترى أنه يمكن تسميتها عنوسة أم هي عبارة عن عزوف وحسب؟

وإن كان عزوفا لماذا تسمى المرأة عانسا عند عزوفها عن الزواج ولا يمكن أن نطلق على الرجل عانسا عند عزوفه على الزواج؟

وهل في رأيكم أن من لم يكتب الله له الزواج (سواءا كان رجلا أو امرأة) في الدنيا يعتبر عالة على المجتمع وأن الحياة أسدلت ستائرها السوداء عليه؟

ننتظر تفاعلكم