

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ماهي اجابتك حين قرأت العنوان‎

- نعم -أم -لا-

يمكنني أن احب شخصاً لم أراه / اشتاق له / افكر فيه / افرح عندما اتحدث معه / اهتم لأمره / ارتاح له

كلها امور تدل على

الحـــــــــــــــــــــــــــــب

لندخل بصلب الموضوع‎

في هذا كلمة لا نعيش من دونها

تتكون من حرفين معناها جميل‎

(( حب ))

ولكن

الحب أنواع

هناك‎ ....

حب عاطفي / وحب أخوي / وحب‎ ‎في الله

ليكن أي حب تحبه

وحب لا نعرف له سبب او نوع

سؤالي

هل يمكنك أن تحب شخص لم تراه؟

سواء

كلمته بالهاتف‎ ‎ولم تراه

حتى بالشات احببته وانت لم تراه‎ ‎أحببته من خلال المحادثه فقط ؟؟‎

لماذا احببته وماذا احببت فيه‎ ‎؟؟‎

اتمنى ان تجيبوا على السؤال بحرية

دون التطرق

لنتائج هذا الحب او مصيرة او نوع هذا الحب

سؤالي محدد

هل يمكنك أن تحب شخص لم تراه؟؟



انتظر ردودكم........

​