razan roza
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي اجابتك حين قرأت العنوان
- نعم -أم -لا-
يمكنني أن احب شخصاً لم أراه / اشتاق له / افكر فيه / افرح عندما اتحدث معه / اهتم لأمره / ارتاح له
كلها امور تدل على
الحـــــــــــــــــــــــــــــب
لندخل بصلب الموضوع
في هذا كلمة لا نعيش من دونها
تتكون من حرفين معناها جميل
(( حب ))
ولكن
الحب أنواع
هناك ....
حب عاطفي / وحب أخوي / وحب في الله
ليكن أي حب تحبه
وحب لا نعرف له سبب او نوع
سؤالي
هل يمكنك أن تحب شخص لم تراه؟
سواء
كلمته بالهاتف ولم تراه
حتى بالشات احببته وانت لم تراه أحببته من خلال المحادثه فقط ؟؟
لماذا احببته وماذا احببت فيه ؟؟
اتمنى ان تجيبوا على السؤال بحرية
دون التطرق
لنتائج هذا الحب او مصيرة او نوع هذا الحب
سؤالي محدد
هل يمكنك أن تحب شخص لم تراه؟؟
انتظر ردودكم........