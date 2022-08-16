السلام عليكم ورحمة الله أهل اللمة إن شاء الله تكونوا بألف خير وعافية



حبيت نتطرق في هذا الموضوع إلى نقطة مهمة بالنسبة لينا كجزايريين في هويتنا وثقافتنا، ألا وهي اللغة الفرنسية



كيما علابالنا كامل، فرنسا احتلت الجزائر لمدة 132 سنة، وهذا خلا أثر كبير على الجزايريين في مسألة اللغة، خصوصا بعدما منع الاحتلال استعمال اللغة العربية فالدزاير، علاهذيك نلقاو الكثير من كبار السن ميعرفوش يتحدثوا بالعربية بل بالفرنسية



بعد نيل الجزائر للاستقلال سنة 1962 سعات الدولة لتعريب البلاد والتخلص من اللغة الفرنسية، وحققت نتائج مبهرة، كيما رانا نشوفوا حاليا، الجيل الصاعد تقريبا خاطيه فرونسي ويتحدث العربية على الاقل بشكل مقبول.



وزادت الدولة الرهان في الاونة الاخيرة بتعزيز استعمال اللغة الانجليزية بدل الفرنسية وتدريسها في المرحلة الابتدائية



حبيت نعرف رايكم في هذا التغيير اللي اتخذاتو الدولة الجزائرية بالاتجاه للانجليزية، وكذلك علاه منكتفوش باللغة العربية ونسايوا نطوروها وندعموها بدل الجري وراء لغات الآخرين، فكما نرى حاليا ما تقدمت أمة إلا بلغتها. ​