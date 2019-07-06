هل هي بداية سقوط لغة موليير؟

طلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، استفتاءً وطنيا، يخص تعميم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في المؤسسات الجامعية والمعاهد.





وقامت وزارة التعليم العالي بإطلاق عبر موقعها الإلكتروني عملية سبر الآراء الخاصة بتعزيز اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي عبر موقعها الإلكتروني، على أن تدوم العملية شهرا كاملا إي إلى غاية 05 أوت المقبل، بحيث وضعت تحت تصرف الراغبين في المشاركة في الاستفتاء “رابط” يمكنهم من خلاله التصويت بالقبول أو الرفض، وذلك من أجل تعزيز تدريس هذه المادة في التعليم العالي لكسر اللغة الفرنسية التي تعد اللغة الثانية بعد اللغة العربية.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، توجيهات لرؤساء الندوات الجهوية ورؤساء المؤسسات الجامعية، يحثهم من خلالها على أهمية إنجاح سبر الآراء الذي انطلاق رسميا بمناسبة عيد الاستقلال، أين أعلن عن إعداد منصة ستوضع تحت تصرف الأسرة الجامعية خصوصا والمواطنين على وجه العموم، للإدلاء بآرائهم مباشرة حول ملف تعزيز استعمال اللغة الانجليزية في الوسط الجامعي. فيما دعاهم إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير التحسيسية والتقنية اللازمة لإنجاح العملية، عن طريق تعزيز الموقع الإلكتروني للوزارة، مواقع مؤسسات التعليم العالي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وسبق للمسؤول الأول عن القطاع، أن وجه خطابا للأسرة الجامعية باللغتين العربية والانجليزية، بحيث تعمد إسقاط اللغة الفرنسية من كلمته الترحيبية، في خطوة أولى ومهمة لكسر هذه اللغة التي ظلت لسنوات لغة التدريس الثانية بالمدارس والجامعات بلا منازع،



فهل هي بداية سقوطها؟

هل تتنازل فرنسا بكل سهوله عن احكام قبضتها على المنضومة التربوية ؟؟

هل يقبل أبناء فرنسا وعرابي الفرنسية بسقوط لغة موليير بهذه السهولة؟ ​