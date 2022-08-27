ما بالي لا أسمع صوتك يارامي



للشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي



يا رامي.... اجلس يا ولدي ** وتجنب قصفهم الدامي

يارامي....اجلس من خلفي** لا تنهض فالموت أمامي

طلقات رصاص......ياويحي** الصق في ظهري يارامي

طلقات رصاص..ياويحي ** ادخل في جسمي يارامي

احذر فالارض بما صنعوا ** تتزلزل تحت الاقدام

طلقات رصاص ...ياأبتي ** اسكت ياولدي ...يارامي

أفديك بروحي يا أبتي ** اسكت..ياولدي..يارامي

أحميك بجسمي يا أبتي ** اسكت فالله هو الحامي

احذر ياولدي قد فتحوا ** رشاش الحقد المتنامي

طلقات رصاص...ما بالي ** لا أسمع صوتك يارامي

يا فرحة عمري يا ولدي ** ياسر صفائي يا رامي

ما بال يديك قد ارتختا ** ما بالك تجمد يا رامي

قل لي ياولدي حدثني ** بالغ في شتمي وخصامي

لكن لا تسكت ياولدي ** لا تقتل زهرة أحلامي

أنفاسك يا رامي سكنت ** سكنت أنفاسك يا رامي

هل مات حبيبي هل طويت ** صفحته قبل الاتمام

يا أهل النخوة من قومي ** من يمن العرب ومن شام

يا أهل صلاة وخشوع ** يا أهل لباس الاحرام

يا أهل الأبواق أجيبوا ** يا أهل السبق الاعلامي



يا أهل العولمة الكبري ** يا أصلح جند الحاخام

يا أهل النخوة في الدنيا ** او لستم أنصار سلام

أسلام أن تسرق أرضي ** أن يقتل في حضني رامي

فالان تساوت في نظري ** أوصاف ضياء وظلام

والان سيمكث في قلبي ** لن يرحل من قلبي رامي

لن أنسي نظرته العطشي ** لن أنسي مبسمه الدامي

لن أنسي الخوف يعلقه ** بذراعي اليمني وحزامي

حاولت استجداء الباغي ** وبعثت نداء استرحام

لكن نداءاتي اصطدمت ** بجمود قلوب الأصنام

هل قتلوا رامي...ما قتلوا** فحبيبي مصدر الهامي

ما زال حبيبي يتبعني ** ويسير ورائي وأمامي

سأجهز اخوته حتي ** يتألق فجر الاسلام





رامى جميل الدرة ، الطفل الذى قتله الصهاينة بين يدى والده الجريح !!

قصة مأساوية لا تنسى ​