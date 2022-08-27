razan roza
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ما بالي لا أسمع صوتك يارامي
للشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي
يا رامي.... اجلس يا ولدي ** وتجنب قصفهم الدامي
يارامي....اجلس من خلفي** لا تنهض فالموت أمامي
طلقات رصاص......ياويحي** الصق في ظهري يارامي
طلقات رصاص..ياويحي ** ادخل في جسمي يارامي
احذر فالارض بما صنعوا ** تتزلزل تحت الاقدام
طلقات رصاص ...ياأبتي ** اسكت ياولدي ...يارامي
أفديك بروحي يا أبتي ** اسكت..ياولدي..يارامي
أحميك بجسمي يا أبتي ** اسكت فالله هو الحامي
احذر ياولدي قد فتحوا ** رشاش الحقد المتنامي
طلقات رصاص...ما بالي ** لا أسمع صوتك يارامي
يا فرحة عمري يا ولدي ** ياسر صفائي يا رامي
ما بال يديك قد ارتختا ** ما بالك تجمد يا رامي
قل لي ياولدي حدثني ** بالغ في شتمي وخصامي
لكن لا تسكت ياولدي ** لا تقتل زهرة أحلامي
أنفاسك يا رامي سكنت ** سكنت أنفاسك يا رامي
هل مات حبيبي هل طويت ** صفحته قبل الاتمام
يا أهل النخوة من قومي ** من يمن العرب ومن شام
يا أهل صلاة وخشوع ** يا أهل لباس الاحرام
يا أهل الأبواق أجيبوا ** يا أهل السبق الاعلامي
يا أهل العولمة الكبري ** يا أصلح جند الحاخام
يا أهل النخوة في الدنيا ** او لستم أنصار سلام
أسلام أن تسرق أرضي ** أن يقتل في حضني رامي
فالان تساوت في نظري ** أوصاف ضياء وظلام
والان سيمكث في قلبي ** لن يرحل من قلبي رامي
لن أنسي نظرته العطشي ** لن أنسي مبسمه الدامي
لن أنسي الخوف يعلقه ** بذراعي اليمني وحزامي
حاولت استجداء الباغي ** وبعثت نداء استرحام
لكن نداءاتي اصطدمت ** بجمود قلوب الأصنام
هل قتلوا رامي...ما قتلوا** فحبيبي مصدر الهامي
ما زال حبيبي يتبعني ** ويسير ورائي وأمامي
سأجهز اخوته حتي ** يتألق فجر الاسلام
رامى جميل الدرة ، الطفل الذى قتله الصهاينة بين يدى والده الجريح !!
قصة مأساوية لا تنسى
للشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي
يا رامي.... اجلس يا ولدي ** وتجنب قصفهم الدامي
يارامي....اجلس من خلفي** لا تنهض فالموت أمامي
طلقات رصاص......ياويحي** الصق في ظهري يارامي
طلقات رصاص..ياويحي ** ادخل في جسمي يارامي
احذر فالارض بما صنعوا ** تتزلزل تحت الاقدام
طلقات رصاص ...ياأبتي ** اسكت ياولدي ...يارامي
أفديك بروحي يا أبتي ** اسكت..ياولدي..يارامي
أحميك بجسمي يا أبتي ** اسكت فالله هو الحامي
احذر ياولدي قد فتحوا ** رشاش الحقد المتنامي
طلقات رصاص...ما بالي ** لا أسمع صوتك يارامي
يا فرحة عمري يا ولدي ** ياسر صفائي يا رامي
ما بال يديك قد ارتختا ** ما بالك تجمد يا رامي
قل لي ياولدي حدثني ** بالغ في شتمي وخصامي
لكن لا تسكت ياولدي ** لا تقتل زهرة أحلامي
أنفاسك يا رامي سكنت ** سكنت أنفاسك يا رامي
هل مات حبيبي هل طويت ** صفحته قبل الاتمام
يا أهل النخوة من قومي ** من يمن العرب ومن شام
يا أهل صلاة وخشوع ** يا أهل لباس الاحرام
يا أهل الأبواق أجيبوا ** يا أهل السبق الاعلامي
يا أهل العولمة الكبري ** يا أصلح جند الحاخام
يا أهل النخوة في الدنيا ** او لستم أنصار سلام
أسلام أن تسرق أرضي ** أن يقتل في حضني رامي
فالان تساوت في نظري ** أوصاف ضياء وظلام
والان سيمكث في قلبي ** لن يرحل من قلبي رامي
لن أنسي نظرته العطشي ** لن أنسي مبسمه الدامي
لن أنسي الخوف يعلقه ** بذراعي اليمني وحزامي
حاولت استجداء الباغي ** وبعثت نداء استرحام
لكن نداءاتي اصطدمت ** بجمود قلوب الأصنام
هل قتلوا رامي...ما قتلوا** فحبيبي مصدر الهامي
ما زال حبيبي يتبعني ** ويسير ورائي وأمامي
سأجهز اخوته حتي ** يتألق فجر الاسلام
رامى جميل الدرة ، الطفل الذى قتله الصهاينة بين يدى والده الجريح !!
قصة مأساوية لا تنسى