انا ... من انا ....انا الغريبة في وطن ليس وطني....ليس بيتي... ليس عالمي .انا فتاة مهاجرة لعالم ضننت انه عالم الاحلام ....كم تمنيت ورغبت في مواكبة المهاجرات هنا سئلني احد الشرطة في الطريق وقد عرف اني غريبة ....من انت .....قلت له: لا تسألني من أكون فسؤالك يحرجني ..لا لغتي تتحمل الجواب و لا علم لي بمن أكون أفترش الارض مرات و أسبح بخيالي بين السحاب أطالع السماء علني أجد فيها ضالتي لاأعلم إن كنت تعلم أنني لا أريد أن أعلم، غالب الظن أنني أختبئ مني عني في عوالم أخرى لا أدركها و لا أعرفها لكنها تحط في مخيلتي كلما ارتبكت و اكتفيت بنفسي عن العالم من حولي لا شمس تعرفني و لا نجوم ولا قمر كلهم غائبون عني كما تغيب الهمزة في ما مضى لغة لا تعترف بالقواعد حائرة تائهة لقد سالتني من أكون و غاب السؤال و اختفى بين كلمات تراوغ المعنى حتى لا تختصر الجواب في كلمات... ​