لا تسئلني

razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
443
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
انا ... من انا ....انا الغريبة في وطن ليس وطني....ليس بيتي... ليس عالمي .انا فتاة مهاجرة لعالم ضننت انه عالم الاحلام ....كم تمنيت ورغبت في مواكبة المهاجرات هنا سئلني احد الشرطة في الطريق وقد عرف اني غريبة ....من انت .....قلت له: لا تسألني من أكون فسؤالك يحرجني ..لا لغتي تتحمل الجواب و لا علم لي بمن أكون أفترش الارض مرات و أسبح بخيالي بين السحاب أطالع السماء علني أجد فيها ضالتي لاأعلم إن كنت تعلم أنني لا أريد أن أعلم، غالب الظن أنني أختبئ مني عني في عوالم أخرى لا أدركها و لا أعرفها لكنها تحط في مخيلتي كلما ارتبكت و اكتفيت بنفسي عن العالم من حولي لا شمس تعرفني و لا نجوم ولا قمر كلهم غائبون عني كما تغيب الهمزة في ما مضى لغة لا تعترف بالقواعد حائرة تائهة لقد سالتني من أكون و غاب السؤال و اختفى بين كلمات تراوغ المعنى حتى لا تختصر الجواب في كلمات...
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

::مُشرف::منتدى الحاسوب والأنترنت
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إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
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النقاط
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العمر
15
محل الإقامة
طريق الحرير..
الجنس
ذكر
كلمات معبّرة تدخل القلب بدون استئذان 😔
نسأل الله الفرج لكل مهموم ومغموم

مميز ما خطه قلمك أختي، جزاك الله خيرا
 
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
443
النقاط
21
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال عبدالرؤوف1:
كلمات معبّرة تدخل القلب بدون استئذان 😔
نسأل الله الفرج لكل مهموم ومغموم

مميز ما خطه قلمك أختي، جزاك الله خيرا
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شكرا لمرورك اخي الكريم شرفني ردك وزاد الموضوع جمالا:love:😊
 
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