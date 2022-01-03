فرانات غطاء للراس فكرة لمشروعك

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اليوم حبيت نفيدكم
بموديل للفرانات مانيش عارفة واش تسموها نتوما

المهم نخليكم مع الخطوات :

القماش 75 متر تخرج 4قطع تفصليهم و تعطفي الجوانب
و في جهة لي نعمروها بالورد و لعقيق نحطو فازلين ➸ هذا نوع من قماش الخياطة مانيش عارفة واش تسموه يحطوه تحت القماش باش يجي شاد روحه

هذا شكله :
IMG_20220103_190723.jpg




بعدها نحتاج :
عقيق مور
ورد صغير
ابرة رقيقة
IMG_20211119_225136.jpgIMG_20211119_223015.jpg


نجيب الالة لي تلصق les boul مع الورد ادا ماكنتش متوفرة نتعمل لي تلصق باليد

IMG_20211119_223023.jpg

هذي بعدما لصقتهم

IMG_20211119_223540.jpg

بعدها نعمر لعقيق في اوراق الورد

IMG_20211121_171205.jpgIMG_20211121_171200.jpg

هدو موديلا اخرين


IMG_20211119_221919.jpg


IMG_20201001_111455.jpgIMG_20201001_111441.jpgIMG_20201001_111546.jpgIMG_20201001_111510.jpg



ان شاء الله تكون وصلت الطريقة
إلى الملتقى....
 
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