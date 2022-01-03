فرانات غطاء للراس فكرة لمشروعك

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اليوم حبيت نفيدكم
بموديل للفرانات مانيش عارفة واش تسموها نتوما
المهم نخليكم مع الخطوات :
القماش 75 متر تخرج 4قطع تفصليهم و تعطفي الجوانب
و في جهة لي نعمروها بالورد و لعقيق نحطو فازلين ➸ هذا نوع من قماش الخياطة مانيش عارفة واش تسموه يحطوه تحت القماش باش يجي شاد روحه
هذا شكله :
بعدها نحتاج :
عقيق مور
ورد صغير
ابرة رقيقة
نجيب الالة لي تلصق les boul مع الورد ادا ماكنتش متوفرة نتعمل لي تلصق باليد
هذي بعدما لصقتهم
بعدها نعمر لعقيق في اوراق الورد
هدو موديلا اخرين
ان شاء الله تكون وصلت الطريقة
إلى الملتقى....