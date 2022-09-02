أن تكون رجلا وسط وليمة نسائية

في خريف 2014 كانت عندنا وليمة في إطار زفاف الأخت الصغيرة. طبيعة الوليمة تلك الليلة أن الحضور نسائي فقط. راكم عارفين نهار تكون عندكم وليمة نسائية, اعتبر نفسك شخص ثانوي مثلك مثل القط, او اقل شأنا, و احسب نفسك ضيفا على البيت. انسى الصالة وانسى الدوش وانسى الثلاجة (الثلاجة ديك الساعة تولي عندها قيمة غير),... انسى كل شيء. يبقى امامك إما أن تُخلِيَ البيت وتْبْدّلْ ساعة باخرى إلى حين إجلاء المكان, وإمّا تشد غرفة وتقوم باعتكافٍ ورجاؤُكَ أن لا يدخل عليك طفل متطفل, او شي امرا تخلطتلها بين باب الدوش وباب غرفتك. احيانا تحتاج طفلة صغيرة من قريباتك كدليل (éclaireur) ديرلك الطريق باش تخرج من الدار دون ان تتصادف مع مخلوق غير مرغوب في رؤيته. في اوقات الولائم النسائية, يضطر الذكور أن يأكلوا في اماكن وضروف غير مألوفة : كاراج, غرفة تاع خوك الصغير (باش تبقى غرفتك نظيفة وما فيهاش ريحة المرقة), كوزينة, فوق السطح, كولوار مظلم لا يتوفر على لامبة.



جاء الوقت الموعود الذي حطّت فيه اختي طابلة يتوسطها صحن تاع لحم بالبرقوق في غرفة اخي الصغير (عقلتو على لاستيس؟). قُمنا بحصار مُحكم للطاولة انا واختي واخي الصغير, وجميعنا مهيّفين من الجوع. من المعلوم عُرفا أنك حينما تكون جائعا, فإنك تصوم عن الكلام وتكره كرها أبدياً كل من يفاتحك في موضوع سياسي. انسى حديث ومغزل, وانسى آداب الأكل, لأنك تنصلت من صفاتك الآدمية ساعتها وتحولت لحيوان ضاري لا تنطبق عليه الآداب البشرية, وانسى التلفاز كذلك لأنك في حالة شرود وبصرك جاحظ لا يتململ عن الطبق قيد انملة, تدرس زاوية الهجوم القادمة, وتُقيّم حجم الإستيعاب المتبقية في بطنك, حتى لا يفوتك شيء مهم من الاطباق فيُصيبك الندم.



ونحن نأكل في حالة خشوع وهدوء تام, وضعتُ في فمي مورصو تاع اللحم قد الكعبة المكرمة. معنى هذا الكلام أني سأركز على عملية المضغ وادخل في مرحلة نيرفانا تغادر فيها الروح الجسد. انا نحط المورصو تاع اللحم في فمي وتْخْلْط علينا واحد صاحبة اختي لابسة الاصفر (من هول الصاعقة بقيت عاقل على لون لباسها). بنت من النوع الحماسي المندفع والفرفوش, الذي يفرض عليك الامر الواقع, الذي قبل ان تجيبه على سؤاله الاول يسألك سؤال ثاني "سلااااااام عبد الرحيم !!! صاااا فااااا؟ آآآآآآ صافي لونطووووو". جاتني الغوفة ديك اللحظة وبغيت نبكي لأنني لا استطيع ان ارد حتى السلام, هززت راسي ورفعت يدي وحييتها على طريقة ذوي الإحتياجات الخاصة. بقيت نمضغ داك المورصو لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل أن ارد السلام.