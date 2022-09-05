المنفتح.. الحسي.. المفكر.. الحكم



* قوى .. منفتح على الآخرين .. يتفاعل مع الناس دائما

* واقعي .. لا يحب الخيال .. يحب النظرة الواقعية ..( أشوف بعيني علشان اصدق )

* مفكر .. عقلاني .. منطقي .. جاف المشاعر نسبيا

* يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية

* صارم .. حازم في قراراته .. سريع في اتخاذ القرار

* الحارس..( أنا قدها .. اتكل على )

* بعد 3 ثواني يقرر.. هل يكمل معك الحوار.. أم لا

* مشغول دائما .. عملي جدا .. ليس لديه وقت ليضيعه في توافه الأمور

* قل ما تريده بسرعة .. وفى 3 كلمات

* يتعامل مع الحقائق المادية .. يرفض العواطف ..ولا يضيع فيها وقته

* لديه ميل فطرى للقيادة .. وهو جدير فعلا بالقيادة

* لديه اهتمام قليل بالنظريات والخيال

* يحب أن يتعلم المهارة التي يحتاجها فعلا في حيلته

* ينظم الأمور .. ويدير النشاطات بصورة رائعة

* يبدو أحيانا انه يسيطر على الناس ( ديكتاتوري )

* مهارة كبيرة في إدارة العمل .. يحسم الأمور

* يتحرك بسرعة لتطبيق القرارات المتفق عليها .. ولا يثنيه عن عزمه شيء مهما كان

* يهتم بالتفاصيل .. ولديه قدرة كبيرة على تطبيق ذلك

* مثال ..... ابن تيمية رحمه الله

* لا يبالى بالمواضيع غير المفيدة.. ولا يضيع فيها وقته

* مدير جيد .. ينظر نظرة منطقية ..غير عاطفية .. واضح ليس عنده لف ولا دوران

* ينظم الأوضاع من حوله ويرتبها

* يتوقع من الآخرين.. أن يكونوا مثله ..يتعب جدا.. إذا كان من حوله.. مهملين وغير منظمين

* الناس يرونه جاف .. ويحب السيطرة على الآخرين .. وإجبارهم على أن يكونوا مثله

* يقدر الكفاءة والتميز..( في تلاميذه )

* موضوعي للغاية في فهم وحل المشكلات ..

* واضح ..صريح.. صارم ..حازم ..لا يهاب شيئا

* لا يصبر طويلا ..على الفوضى.. والتسيب.. والإهمال ( منطقي ) .. يرفض أنصاف الحلول

* صاحب حجة حاضرة .. مقنع

* يستطيع أن يعمل لوحده .. الناس يستمدون قوتهم منه ..( أنا لا أحتاجكم ..بل انتم الذين تحتاجون إلى )

* صاحب ضمير حي .. يمكن الاعتماد عليه لأبعد الحدود

* يتكلم بطلاقة .. وواثق جدا من كلامه.. عنده قدرة عجيبة على تأكيد وجهة نظره

* نادرا ما يأخذ الأمور بصفة شخصية .. بل يقدر الكفاءة فقط

* كن حازما ..وصارما.. في التعامل مع هذه الشخصية .. لأنه سوف يقدر ذلك منك.. إذا كنت على حق ..

* كن قليل الكلام معه .. وكن مرتبا ومنظما في كلامك