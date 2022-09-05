المنفتح.. الحسي.. المفكر.. الحكم

سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,671
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* قوى .. منفتح على الآخرين .. يتفاعل مع الناس دائما
* واقعي .. لا يحب الخيال .. يحب النظرة الواقعية ..( أشوف بعيني علشان اصدق )
* مفكر .. عقلاني .. منطقي .. جاف المشاعر نسبيا
* يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية
* صارم .. حازم في قراراته .. سريع في اتخاذ القرار
* الحارس..( أنا قدها .. اتكل على )
* بعد 3 ثواني يقرر.. هل يكمل معك الحوار.. أم لا
* مشغول دائما .. عملي جدا .. ليس لديه وقت ليضيعه في توافه الأمور
* قل ما تريده بسرعة .. وفى 3 كلمات
* يتعامل مع الحقائق المادية .. يرفض العواطف ..ولا يضيع فيها وقته
* لديه ميل فطرى للقيادة .. وهو جدير فعلا بالقيادة
* لديه اهتمام قليل بالنظريات والخيال
* يحب أن يتعلم المهارة التي يحتاجها فعلا في حيلته
* ينظم الأمور .. ويدير النشاطات بصورة رائعة
* يبدو أحيانا انه يسيطر على الناس ( ديكتاتوري )
* مهارة كبيرة في إدارة العمل .. يحسم الأمور
* يتحرك بسرعة لتطبيق القرارات المتفق عليها .. ولا يثنيه عن عزمه شيء مهما كان
* يهتم بالتفاصيل .. ولديه قدرة كبيرة على تطبيق ذلك
* مثال ..... ابن تيمية رحمه الله
* لا يبالى بالمواضيع غير المفيدة.. ولا يضيع فيها وقته
* مدير جيد .. ينظر نظرة منطقية ..غير عاطفية .. واضح ليس عنده لف ولا دوران
* ينظم الأوضاع من حوله ويرتبها
* يتوقع من الآخرين.. أن يكونوا مثله ..يتعب جدا.. إذا كان من حوله.. مهملين وغير منظمين
* الناس يرونه جاف .. ويحب السيطرة على الآخرين .. وإجبارهم على أن يكونوا مثله
* يقدر الكفاءة والتميز..( في تلاميذه )
* موضوعي للغاية في فهم وحل المشكلات ..
* واضح ..صريح.. صارم ..حازم ..لا يهاب شيئا
* لا يصبر طويلا ..على الفوضى.. والتسيب.. والإهمال ( منطقي ) .. يرفض أنصاف الحلول
* صاحب حجة حاضرة .. مقنع
* يستطيع أن يعمل لوحده .. الناس يستمدون قوتهم منه ..( أنا لا أحتاجكم ..بل انتم الذين تحتاجون إلى )
* صاحب ضمير حي .. يمكن الاعتماد عليه لأبعد الحدود
* يتكلم بطلاقة .. وواثق جدا من كلامه.. عنده قدرة عجيبة على تأكيد وجهة نظره
* نادرا ما يأخذ الأمور بصفة شخصية .. بل يقدر الكفاءة فقط
* كن حازما ..وصارما.. في التعامل مع هذه الشخصية .. لأنه سوف يقدر ذلك منك.. إذا كنت على حق ..
* كن قليل الكلام معه .. وكن مرتبا ومنظما في كلامك