المنفتح .. الحسي الواقعي .. المشاعرى .. الحكم

* مثال لهذه الشخصية .... أبوبكر الصديق رضي الله عنه

* مشاعره فياضة .. قلبه رحيم.. يتفاعل مع الناس.. شعبي ..يحس بمعاناة الناس

* صاحب ضمير حي .. له نظرة صائبة .. فطرته أن يساعد الناس ..في كل مكان

* يحتاج إلى الانسجام مع من حوله .. وإذا وجد في مجموعة لا ينسجم معها .. فانه يتضايق .. ولا يستطيع أن يعبر عن نفسه .. لا يحب أن يضايق أحدا أبدا ..عنده قدرة عجيبة على صنع هذا الانسجام والتناسق

* عنده قدرة عجيبة على ربط الناس بعضهم ببعض ..وصنع الانسجام بينهم

* دائما مشغول بعمل الخير للناس .. ويعمل بشكل أفضل.. إذا قدره الآخرون وشجعوه

* حازم.. صارم .. ينظم الأمور .. وينظم الناس ..لكي ينجزوا الأهداف في الوقت المحدد

* صاحب ولاء شديد .. ووفاء نادر .. حتى في أحلك الظروف

* يهتم بكل الأمور.. الصغيرة والكبيرة

* يتوقع من الآخرين أن يكونوا مثله

* يحب الثبات ويكره التغيير .. يحب أن يحس بالأمان دائما .. ثابت على المبدأ

* اجتماعي .. منطلق.. أصحابه كثيرون .. يألف الناس ويألفونه .. موجود في المناسبات دائما .. يهتم بأهله القريبين جدا .. وأيضا بجيرانه .. يقدر ظروف الآخرين

* لا يطلب أكثر من كلمة ثناء أو شكر من الآخرين على ما قدمه لهم

* حسن المظهر.. أنيق ..ولبق

* يتأقلم مع النظام الادارى والروتين ..

* يحب التعامل مع الجانب الانسانى .. ويبتعد عن الأمور المادية