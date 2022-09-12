المنفتح .. الحسي .. المفكر .. المدرك بحواسه

سعد606
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 1,680
- النقاط
- 71
- العمر
- 60
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* علاقاته عريضة مع الناس .. يستمد طاقته وحيويته.. من التعامل مع الآخرين
* واقعي.. صاحب تجربة عملية .. يعيش اللحظة الحالية
* الخيال ليس له معنى عنده .. مادام ليس منه فائدة ..أحب أشوف بعيني وأحس بحواسي
* منطقي وعقلاني .. مرن متكيف مع الأوضاع الجديدة
* مرح.. وتلقائي .. لا للملل في الحياة .. وفى العلاقة مع الآخرين
* لديه مهارة طبيعية في حل المشاكل .. ويستمتع بحلها
* يجمع بين المشاكل .. ويربط بينها ويقرأ ما بين السطور .. ويحلها بشكل منطقي
* يجمع بين المتناقضات .. ويوفق بينها بلا تناقض
* يفضل الإثارة والحركة .. مجازف .. يستمتع بما هو آت .. يفضل الأمور الرياضية .. والأشياء اليدوية
* يستطيع أن يرى دقائق الأمور .. ويلفت للتفاصيل وتثير اهتمامه
* صاحب ذوق فني عالي .. يحب الهدوء.. والصوت الخافت ..والرائحة الحلوة ..والمنظر الجميل
* يبحث عن النتائج.. ويحب أن يراها
* لديه قدرة عالية على التحمل.. والتأقلم مع الواقع كما هو
* عنده مهارات يدوية.. وصاحب حرفة
* يكره الشرح الطويل ..ويفضل المختصر المفيد .. بعد أن يسمع ..يعطيك اقتراح في كلمتين.. يكره الجدل والنقاش
* لديه لطافة وسماحة ورقة .. لذلك يميل الناس للتعامل معه .. والتقرب إليه .. وأيضا لأنه مرح ويحب اللعب
* لديه طاقة جبارة .. وقدرة فائقة على حل المشكلات
* لا يحب الروتين والقوانين .. ولكن يفضل الحرية
* لديه قدرة عجيبة ..على جعل الصعب سهل
* عبقري ومخترع
* عنده رغبة قوية في الحياة .. ويحب أن يستمتع بالحياة ..ومباهجها
* واقعي.. صاحب تجربة عملية .. يعيش اللحظة الحالية
* الخيال ليس له معنى عنده .. مادام ليس منه فائدة ..أحب أشوف بعيني وأحس بحواسي
* منطقي وعقلاني .. مرن متكيف مع الأوضاع الجديدة
* مرح.. وتلقائي .. لا للملل في الحياة .. وفى العلاقة مع الآخرين
* لديه مهارة طبيعية في حل المشاكل .. ويستمتع بحلها
* يجمع بين المشاكل .. ويربط بينها ويقرأ ما بين السطور .. ويحلها بشكل منطقي
* يجمع بين المتناقضات .. ويوفق بينها بلا تناقض
* يفضل الإثارة والحركة .. مجازف .. يستمتع بما هو آت .. يفضل الأمور الرياضية .. والأشياء اليدوية
* يستطيع أن يرى دقائق الأمور .. ويلفت للتفاصيل وتثير اهتمامه
* صاحب ذوق فني عالي .. يحب الهدوء.. والصوت الخافت ..والرائحة الحلوة ..والمنظر الجميل
* يبحث عن النتائج.. ويحب أن يراها
* لديه قدرة عالية على التحمل.. والتأقلم مع الواقع كما هو
* عنده مهارات يدوية.. وصاحب حرفة
* يكره الشرح الطويل ..ويفضل المختصر المفيد .. بعد أن يسمع ..يعطيك اقتراح في كلمتين.. يكره الجدل والنقاش
* لديه لطافة وسماحة ورقة .. لذلك يميل الناس للتعامل معه .. والتقرب إليه .. وأيضا لأنه مرح ويحب اللعب
* لديه طاقة جبارة .. وقدرة فائقة على حل المشكلات
* لا يحب الروتين والقوانين .. ولكن يفضل الحرية
* لديه قدرة عجيبة ..على جعل الصعب سهل
* عبقري ومخترع
* عنده رغبة قوية في الحياة .. ويحب أن يستمتع بالحياة ..ومباهجها