المنفتح .. الحسي .. المفكر .. المدرك بحواسه

* علاقاته عريضة مع الناس .. يستمد طاقته وحيويته.. من التعامل مع الآخرين

* واقعي.. صاحب تجربة عملية .. يعيش اللحظة الحالية

* الخيال ليس له معنى عنده .. مادام ليس منه فائدة ..أحب أشوف بعيني وأحس بحواسي

* منطقي وعقلاني .. مرن متكيف مع الأوضاع الجديدة

* مرح.. وتلقائي .. لا للملل في الحياة .. وفى العلاقة مع الآخرين

* لديه مهارة طبيعية في حل المشاكل .. ويستمتع بحلها

* يجمع بين المشاكل .. ويربط بينها ويقرأ ما بين السطور .. ويحلها بشكل منطقي

* يجمع بين المتناقضات .. ويوفق بينها بلا تناقض

* يفضل الإثارة والحركة .. مجازف .. يستمتع بما هو آت .. يفضل الأمور الرياضية .. والأشياء اليدوية

* يستطيع أن يرى دقائق الأمور .. ويلفت للتفاصيل وتثير اهتمامه

* صاحب ذوق فني عالي .. يحب الهدوء.. والصوت الخافت ..والرائحة الحلوة ..والمنظر الجميل

* يبحث عن النتائج.. ويحب أن يراها

* لديه قدرة عالية على التحمل.. والتأقلم مع الواقع كما هو

* عنده مهارات يدوية.. وصاحب حرفة

* يكره الشرح الطويل ..ويفضل المختصر المفيد .. بعد أن يسمع ..يعطيك اقتراح في كلمتين.. يكره الجدل والنقاش

* لديه لطافة وسماحة ورقة .. لذلك يميل الناس للتعامل معه .. والتقرب إليه .. وأيضا لأنه مرح ويحب اللعب

* لديه طاقة جبارة .. وقدرة فائقة على حل المشكلات

* لا يحب الروتين والقوانين .. ولكن يفضل الحرية

* لديه قدرة عجيبة ..على جعل الصعب سهل

* عبقري ومخترع

* عنده رغبة قوية في الحياة .. ويحب أن يستمتع بالحياة ..ومباهجها