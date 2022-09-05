معلومات تهمك

اغلب النساء الحوامل يروحو لطبيب ديرلهم ايكو بصح بلاك ميفهموش وش كاين و تخليلهم علامات استفهامعلى هذا راح نفكلكم كل الرموز لي تحتاجوهم و لازم نتعرفوهمالإيكوغرافي Échographie : مش راح نحكي على الآلة و المعدات لي تخصهاراح نحكي على الوثيقة ليمدهالكم الطبيب :اهم ورقة في #compte rendu لي تهمدهالك الطبيبة مش الصورة تع الراديوترجعو درك للتقرير compte rendu : راح نلقاو فيه كل الاجابات على الاسئلة تعكم ركزوا مليح :تاريخ اخر دورة :#DDR : لهنا لازم تنتبهو مليح لان اذا لقيتي تاريخ مبدل متحيريش هذاك الطبيب فقط صلح تاريخ اخر دورة على حساب عمر الحمل بالايكو و هذيك هي لتعودي تمشي بيهتاريخ الولادة محتمل :#DPA: تعني طبيا هو تاريخ لتكملي فيه 40 اسبوع يعني تاريخ لتكملي فيه شهرك و تدخلي في dépassement , يعني قادرة تولدي قبل و قادرة تولدي بعد هذاك التاريخ#الوضعية : positionلهنا نقصدو باها وضعية الجنين و كاين 3 وضعيات :✴البيبي هابط براسو :céphalique✴البيبي بالعرض :transversale✴البيبي هابط برجله :siège و لا تقدرو تلقاوها podaliqueعمر الحمل :AGمحيط الرأس:BIPطول عظم الفخذ:LFمحيط البطن :CAنبض القلب:ACحركة الجنين :MAFجنس الجنين :sexe :✴انثى : XX✴الذكر :XYوزن الجنين :PFE و لا بالانجليزية :EFW#المشيمة :placenta :و عندها وضعيات :لازمهم شرح كبير :نشرحهم في منشور خلاف ان شاء اللهالسائل الامنيوسي: LAالتشوهات :malformations#الخاتمة :هي conclusion :تلقاو فيها عمر الحمل عادة و ملاحظة حول نمو الجنينكاين ملاحظة صغيرةساعات في صور تع الايكو تلقو وين القياسات مثلا :Bip :88AG:35sa+1jو تحت منو تلقو :LF:70AG:36sa+1jو انت الحمل تاعك عمر تاعو 36 اسبوع، راح تحيري و تقولي وعلاه الفرق ادا و قداه عمر الحملعمر هذاك هو #عمر_الأعضاء على حساب الايكو مش عمر الحمل و هذي هي كيفاه تعرفو اذا النمو تع الجنين مليح و لا لاكيكون كاين فرق تع اسبوع و لا اسبوعين بين عمر الحمل و عمر الاعضاء بالزيادة و لا نقصان متخافوش قصدي ان النمو جيد و مش حاجة تخوف.ربي يتمم حملك على خير .منقووولة.. للامانة