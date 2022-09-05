معلومات تهمك

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,734
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
اغلب النساء الحوامل يروحو لطبيب ديرلهم ايكو بصح بلاك ميفهموش وش كاين و تخليلهم علامات استفهام ❗❗
على هذا راح نفكلكم كل الرموز لي تحتاجوهم و لازم نتعرفوهم 🤰 🤱

الإيكوغرافي Échographie : مش راح نحكي على الآلة و المعدات لي تخصها 😅 راح نحكي على الوثيقة ليمدهالكم الطبيب :
اهم ورقة في #compte rendu لي تهمدهالك الطبيبة مش الصورة تع الراديو
ترجعو درك للتقرير compte rendu : راح نلقاو فيه كل الاجابات على الاسئلة تعكم ركزوا مليح :

♦️ تاريخ اخر دورة :#DDR : لهنا لازم تنتبهو مليح لان اذا لقيتي تاريخ مبدل متحيريش هذاك الطبيب فقط صلح تاريخ اخر دورة على حساب عمر الحمل بالايكو و هذيك هي لتعودي تمشي بيه

♦️ تاريخ الولادة محتمل :#DPA
: تعني طبيا هو تاريخ لتكملي فيه 40 اسبوع يعني تاريخ لتكملي فيه شهرك و تدخلي في dépassement , يعني قادرة تولدي قبل و قادرة تولدي بعد هذاك التاريخ

♦️ #الوضعية : position
لهنا نقصدو باها وضعية الجنين و كاين 3 وضعيات :
✴البيبي هابط براسو :céphalique
✴البيبي بالعرض :transversale
✴البيبي هابط برجله :siège و لا تقدرو تلقاوها podalique

♦️ عمر الحمل :AG

♦️ محيط الرأس:BIP

♦️ طول عظم الفخذ:LF

♦️ محيط البطن :CA

♦️ نبض القلب:AC

♦️ حركة الجنين :MAF

♦️ جنس الجنين :sexe :
✴انثى : XX
✴الذكر :XY

♦️ وزن الجنين :PFE و لا بالانجليزية :EFW

♦️ #المشيمة :placenta :
و عندها وضعيات :لازمهم شرح كبير :نشرحهم في منشور خلاف ان شاء الله

♦️ السائل الامنيوسي: LA

♦️ التشوهات :malformations

♦️ #الخاتمة :هي conclusion :
تلقاو فيها عمر الحمل عادة و ملاحظة حول نمو الجنين

♦️ كاين ملاحظة صغيرة 😅:
ساعات في صور تع الايكو تلقو وين القياسات مثلا :
Bip :88
AG:35sa+1j
و تحت منو تلقو :
LF:70
AG:36sa+1j
و انت الحمل تاعك عمر تاعو 36 اسبوع، راح تحيري و تقولي وعلاه الفرق ادا و قداه عمر الحمل ❗🙄
عمر هذاك هو #عمر_الأعضاء على حساب الايكو مش عمر الحمل و هذي هي كيفاه تعرفو اذا النمو تع الجنين مليح و لا لا
كيكون كاين فرق تع اسبوع و لا اسبوعين بين عمر الحمل و عمر الاعضاء بالزيادة و لا نقصان متخافوش قصدي ان النمو جيد و مش حاجة تخوف.

ربي يتمم حملك على خير .
منقووولة.. للامانة
 
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