حوار مع صانع محتوى : ( السها )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,378
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

* * * * *

Picsart_22-09-21_16-24-40-573.jpg

السلام عليكم ورحمة الله.

عالم صناعة المحتوى عالم فسيح ومثير و مجالاته وأهدافه متعددة ومتشعبة.

في هذا العدد الأول حوار مع صانع محتوى على منتدى اللمة الجزائرية نستضيف معنا شخصية متميزة لنتعرف من خلال حديثنا معه على مفاهيم وخبرات حول هذا المجال الرقمي الجذاب والاخذ بالشيوع والانتشار في الاونة الاخيرة ونتطرق الى عدة جوانب تخص الدوافع و بدايات التجربة والخبرات المكتسبة والنتائج المرجوة و لما لا نصائح يمكن الاستفادة منها والأخذ بها لبناء استراتيجية متينة للراغب بصناعة محتوى متميز وهادف ومفيد.

نرحب بالاستاذة :

حجايجي سها
-1-المنية-منتدى-اللمة-الجزائرية.png

صاحبة الابداعات المعروضة عبر صفحات المنتدى التالية :

يا قمر باللهجة البدو

المنية

حكاية ضيعتنا

عمي الحسين و صندوق العجب

ليلة صيفية


وغيرها كثير تجدونها في ملفها التعريفي وتستطيعون مشاهدة ومتابعة المزيد عبر قناتها على اليوتوب والاشتراك فيها للمزيد:

أساطير-و-أحاجي-YouTube.png
رابط القناة : أساطير وأحاجي



LEGEND_20220921_155645.gif
  • هل لنا أن نتعرف على الاستاذ السها صانعة محتوى رقمي ؟:

[ سها كاتبة نصوص مسرحية و قصة قصيرة ،هاوية و احب ان اظل كذلك لان الاحتراف يفقد نكهة التلذذ بما نكتبه ]

  • ماهو الموقع او التقنية التي تستعملها لايصال محتواك الى المشاهد والمتابع, وهل يمكن ان تعطينا نبذة عنه وعن أعمالك المعروضة عليه ؟


- اكيد اليوتيوب اكبر بوابة الكترونية ،يمكن للفرد نشر امكانياته من خلالها ،رغم انه ليس من السهل ابدا ان تكون بارزا وسط هذا الحشد الوافد اليها لو لم تكتسب ثقة كافية بنفسك...فتحت قناتي بناء على الحاح اصدقاء لي احبوا طريقة سردي للقصة رغم انهم ينامون مني في منتصفها 😁 ثم مع الوقت كوّنا عائلة اساطير و احاجي استهل فيها الكتابة و السرد و هم يمثلون ..و يسعدني كما يشرفني التعامل و اياهم و هم على التوالي.
يوسفي ناريمان من تبسه ، فدوى من المغرب ، منال من البيض، جميلة من المدية ،حمودي من بسكرة، و عبدو من باتنة كما افكر في توسيع الدائرة الى المشرق و العراق ربما، و هذا في عمل مسرحي غنائي من تأليفي قد سبق و ان ارفقت رابط الاعلان عنه في المنتدى
تجمع القصص في القناة بين السرد السجعي و الشعر و الغناء و الامثال التي لفظتها مجريات الاحداث في القصة، فكل الاشعار و معظم العبارات و الاقوال المقدمة فيها لي و الغناء مناصفة بيني و بين صاحبة الصوت الجميل ناريمان.

- قناتي تجمع بين الحاضر و الماضي ، بين الخيال و الواقع، بين السلام و الرعب ، و اللغة الثالثة بالمصطلح المسرحي اي العامية المهذبة و الفصحى... احاول ان ابني سيناريو فريدا بنكهتي و لمستي و طريقتي ، هناك قصص شعبية حصرية مثل " السيف و السفساف جبادين الرية ما بين لكتاف" احدى احب قصص الطفولة لدي التي كانت تحكيها لنا والدتي رحمها الله ،و هناك قصص لي ك" القسمة و النصيب " "غنوشة" "الاميرة زمردة و الشاطر الفقير " و غيرهم... لا يخل طرحي على القناة من المغازي و الحكم، فعلى كل صانع محتوى ان يقدم المشكلة و العبرة و الحل ان
استطاع ، و يساهم بأي شكل في ترميم ما اتلف.


  • هل يحتاج صناعة المحتوى الى خبرة وتخصص مسبق ومحدد أم ان التجربة كفيلة باكتساب المهارة والخبرة؟

اجل الخبرة و التخصص و تحديد الهدف ضروري في هذا المجال و الا سيكون العمل كلعبة البازل يتم ترتيب قطعها بافكار عشوائية و مبهمة ، من كانت اسسه صحيحة ناطح بنيانه العنان..اما ان يقدم محتوى راق يكون بصمة تحسب له او لينسحب حفظا لماء وجهه.

  • هل يمكن ان تحدثينا عن تجربتك في هذا المجال النجاحات والصعوبات التي تحيط بها؟

الولوج الى المواقع لعرض اعمالك دون دراية كافية صعب نوعا ما للاسف ...فنحن في زمن غير الزمن طمست فيه تقريبا جل معالم الادب الرفيع و الكلمة السامية ..و ما تقدمه قد لا يستميل الكثيرين ..لذى عليك معرفة فنيات فرض المحتوى بالاتقان و العمل الجاد


  • نصائحك وتوجيهاتك لكل راغب بولوج هذا العالم المكتظ بالاختيارات والفرص؟

[ نصيحتي لا تستسلم كن صبورا و مثابرا ]

  • كلمتك حول منتدى اللمة الجزائرية ؟

[ منتدى اللمة و هو لمة دافئة فعلا من عادتي ان لا اطيل المكوث في المنتديات الا اني مثلما نقول بالعامية "عحبني الحال في وسطكم" ادام الله علينا لمتنا و محبتنا و احترامنا لبعض و هو اساس استمرار العلاقات ♥️ ]


وبدورنا نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة سها على هذا الحوار الشيق والقيم مرحبا بك في اللمة الجزائرية .


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فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,378
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
[v3 تنبيهات -2021/2022 ®️فريد أبوفيصل🔔]

مرحبا بكم

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@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
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@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @مواكب الراحلين @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@ام محمد24 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها
 
rafid2

rafid2

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
817
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
[v3 تنبيهات -2021/2022 ®️فريد أبوفيصل🔔]

مرحبا بكم

@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@lale çiçeği @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @مواكب الراحلين @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@ام محمد24 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها
إضغط للتوسيع...
ومرحبا بكم
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,779
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائــــــــر
الجنس
ذكر
نرحب كل الترحيب بالأستاذة سها في منتدى اللمة الجزائرية

ونتطلع بشغف لجديدك الادبي والفني... على صفحات المنتدى .
يا اهلا وسهلا والف مرحبا..
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,786
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
مااشااء الله تبارك الله
صراحة نسعد و نتشرف بوجود اعضاء موهوبين و مميزين و ناجحين
مثل الاخت سها

مانيش عارف هل يمكن طرح سؤال على الاخت سها ام لا اخي فريد

طلب من الاخت سها يا ريت تجتمع كل اعضاء مجموعتك معانا في اللمة
و سنتيح لهم المساحة و المكان و الدعم الكافي
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,779
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائــــــــر
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
مااشااء الله تبارك الله
صراحة نسعد و نتشرف بوجود اعضاء موهوبين و مميزين و ناجحين
مثل الاخت سها

مانيش عارف هل يمكن طرح سؤال على الاخت سها ام لا اخي فريد

طلب من الاخت سها يا ريت تجتمع كل اعضاء مجموعتك معانا في اللمة
و سنتيح لهم المساحة و المكان و الدعم الكافي
إضغط للتوسيع...
فعلا أخي أشاطرك الرأي .. فأختنا سها اديبة وفنانة وتستحق أن نفتح لها الابواب ونعطوووها مساحة مهمة.... ولكل الرفقة المبدعة الموجودة معها.
 
ذكريات

ذكريات

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
358
النقاط
621
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
تحياتي الخالصة للأخت الفنانة سها، مزيد من التألق والإبداع💙💙💙
 
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