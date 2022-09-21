حوار مع صانع محتوى : ( السها )

بسم الله الرحمن الرحيم



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حوار مع صانع محتوى





حجايجي سها

​ نرحب بالاستاذة :

هل لنا أن نتعرف على الاستاذ السها صانعة محتوى رقمي ؟:

[ سها كاتبة نصوص مسرحية و قصة قصيرة ،هاوية و احب ان اظل كذلك لان الاحتراف يفقد نكهة التلذذ بما نكتبه ]

ماهو الموقع او التقنية التي تستعملها لايصال محتواك الى المشاهد والمتابع, وهل يمكن ان تعطينا نبذة عنه وعن أعمالك المعروضة عليه ؟

ثم مع الوقت كوّنا عائلة اساطير و احاجي استهل فيها الكتابة و السرد و هم يمثلون ..و يسعدني كما يشرفني التعامل و اياهم و هم على التوالي.

يوسفي ناريمان من تبسه ، فدوى من المغرب ، منال من البيض، جميلة من المدية ،حمودي من بسكرة، و عبدو من باتنة كما افكر في توسيع الدائرة الى المشرق و العراق ربما، و هذا في عمل مسرحي غنائي من تأليفي قد سبق و ان ارفقت رابط الاعلان عنه في المنتدى

تجمع القصص في القناة بين السرد السجعي و الشعر و الغناء و الامثال التي لفظتها مجريات الاحداث في القصة، فكل الاشعار و معظم العبارات و الاقوال المقدمة فيها لي و الغناء مناصفة بيني و بين صاحبة الصوت الجميل ناريمان.



- قناتي تجمع بين الحاضر و الماضي ، بين الخيال و الواقع، بين السلام و الرعب ، و اللغة الثالثة بالمصطلح المسرحي اي العامية المهذبة و الفصحى... احاول ان ابني سيناريو فريدا بنكهتي و لمستي و طريقتي ، هناك قصص شعبية حصرية مثل " السيف و السفساف جبادين الرية ما بين لكتاف" احدى احب قصص الطفولة لدي التي كانت تحكيها لنا والدتي رحمها الله ،و هناك قصص لي ك" القسمة و النصيب " "غنوشة" "الاميرة زمردة و الشاطر الفقير " و غيرهم... لا يخل طرحي على القناة من المغازي و الحكم، فعلى كل صانع محتوى ان يقدم المشكلة و العبرة و الحل ان

استطاع ، و يساهم بأي شكل في ترميم ما اتلف. - اكيد اليوتيوب اكبر بوابة الكترونية ،يمكن للفرد نشر امكانياته من خلالها ،رغم انه ليس من السهل ابدا ان تكون بارزا وسط هذا الحشد الوافد اليها لو لم تكتسب ثقة كافية بنفسك...فتحت قناتي بناء على الحاح اصدقاء لي احبوا طريقة سردي للقصة رغم انهم ينامون مني في منتصفهاثم مع الوقت كوّنا عائلة اساطير و احاجي استهل فيها الكتابة و السرد و هم يمثلون ..و يسعدني كما يشرفني التعامل و اياهم و هم على التوالي.يوسفي ناريمان من تبسه ، فدوى من المغرب ، منال من البيض، جميلة من المدية ،حمودي من بسكرة، و عبدو من باتنة كما افكر في توسيع الدائرة الى المشرق و العراق ربما، و هذا في عمل مسرحي غنائي من تأليفي قد سبق و ان ارفقت رابط الاعلان عنه في المنتدىتجمع القصص في القناة بين السرد السجعي و الشعر و الغناء و الامثال التي لفظتها مجريات الاحداث في القصة، فكل الاشعار و معظم العبارات و الاقوال المقدمة فيها لي و الغناء مناصفة بيني و بين صاحبة الصوت الجميل ناريمان.- قناتي تجمع بين الحاضر و الماضي ، بين الخيال و الواقع، بين السلام و الرعب ، و اللغة الثالثة بالمصطلح المسرحي اي العامية المهذبة و الفصحى... احاول ان ابني سيناريو فريدا بنكهتي و لمستي و طريقتي ، هناك قصص شعبية حصرية مثل " السيف و السفساف جبادين الرية ما بين لكتاف" احدى احب قصص الطفولة لدي التي كانت تحكيها لنا والدتي رحمها الله ،و هناك قصص لي ك" القسمة و النصيب " "غنوشة" "الاميرة زمردة و الشاطر الفقير " و غيرهملا يخل طرحي على القناة من المغازي و الحكم، فعلى كل صانع محتوى ان يقدم المشكلة و العبرة و الحل اناستطاع ، و يساهم بأي شكل في ترميم ما اتلف.

هل يحتاج صناعة المحتوى الى خبرة وتخصص مسبق ومحدد أم ان التجربة كفيلة باكتساب المهارة والخبرة؟

اجل الخبرة و التخصص و تحديد الهدف ضروري في هذا المجال و الا سيكون العمل كلعبة البازل يتم ترتيب قطعها بافكار عشوائية و مبهمة ، من كانت اسسه صحيحة ناطح بنيانه العنان..اما ان يقدم محتوى راق يكون بصمة تحسب له او لينسحب حفظا لماء وجهه.

هل يمكن ان تحدثينا عن تجربتك في هذا المجال النجاحات والصعوبات التي تحيط بها؟

الولوج الى المواقع لعرض اعمالك دون دراية كافية صعب نوعا ما للاسف ...فنحن في زمن غير الزمن طمست فيه تقريبا جل معالم الادب الرفيع و الكلمة السامية ..و ما تقدمه قد لا يستميل الكثيرين ..لذى عليك معرفة فنيات فرض المحتوى بالاتقان و العمل الجاد

نصائحك وتوجيهاتك لكل راغب بولوج هذا العالم المكتظ بالاختيارات والفرص؟

نصيحتي لا تستسلم كن صبورا و مثابرا

كلمتك حول منتدى اللمة الجزائرية ؟

منتدى اللمة و هو لمة دافئة فعلا من عادتي ان لا اطيل المكوث في المنتديات الا اني مثلما نقول بالعامية "عحبني الحال في وسطكم" ادام الله علينا لمتنا و محبتنا و احترامنا لبعض و هو اساس استمرار العلاقات

وبدورنا نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة سها على هذا الحوار الشيق والقيم مرحبا بك في اللمة الجزائرية . ​

تصاميم الموضوع لـ : ريحـان​