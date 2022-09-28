ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
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** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***
اساتذتنا الكرام نقدم لكم
المخطط السنوي للسنة الرابعة ابتدائي (2022/2023)
الشكر لمن أعده
من خلال هذا المخطط تستطيعون الاطلاع على كل الدروس المقررة في كل فصل للسنة الرابعة ابتدائي
اما الان وختاما نرجو انكم متابعونا الاوفياء قد استفدتم من موضوعنا نتمنى منكم مشاركة المقال ان نال اعجابكم ولمساعدتنا في الاستمرار معكم ولا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.