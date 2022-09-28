المخطط السنوي للسنة الرابعة ابتدائي (2022/2023)

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,012
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى


** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***




اساتذتنا الكرام نقدم لكم



المخطط السنوي للسنة الرابعة ابتدائي (2022/2023)
الشكر لمن أعده
من خلال هذا المخطط تستطيعون الاطلاع على كل الدروس المقررة في كل فصل للسنة الرابعة ابتدائي



FB_IMG_1664374380995.jpgFB_IMG_1664374383501.jpgFB_IMG_1664374385501.jpgFB_IMG_1664374387568.jpg


اما الان وختاما نرجو انكم متابعونا الاوفياء قد استفدتم من موضوعنا نتمنى منكم مشاركة المقال ان نال اعجابكم ولمساعدتنا في الاستمرار معكم ولا تترددوا في ترك اي استفسار وسيشرفنا الرد واجابتكم ان شاء الله.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top