التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023

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اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي، سنقدم لكم اليوم تحميل التّوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023 من اعداد الأستاذة بن يوسف هشام وقد تم الاعلان على التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و أدابها 2022 - 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر







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