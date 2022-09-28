التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,018
النقاط
2,801
محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى

** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية *
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ***




اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي، سنقدم لكم اليوم تحميل التّوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023 من اعداد الأستاذة بن يوسف هشام وقد تم الاعلان على التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و أدابها 2022 - 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر



للتحميل :
↯↯↯

التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023



لمن أراد الإطلاع

Screenshot_2022-09-28-19-45-51.png




وفقكم الله
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top