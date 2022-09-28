ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي، سنقدم لكم اليوم تحميل التّوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023 من اعداد الأستاذة بن يوسف هشام وقد تم الاعلان على التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و أدابها 2022 - 2023 يومين قبل الدخول المدرسي المقرر يوم الأربعاء 22 من شهر سبتمبر
للتحميل :
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التوزيع السنوي لمادة اللغة العربية و آدابها للسنة الثالثة ثانوي شعبة اللغات الاجنبية 2022 - 2023
لمن أراد الإطلاع
وفقكم الله