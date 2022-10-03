الفحص المبكر ضروري

العنود بوفاتح

العنود بوفاتح

:: عضو منتسِب ::
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بين زخات المطر
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أنثى
سرطان الثدي
سرطان الثدي هو نموّ وتكاثر خلايا الثدي بطريقة خارجة عن سيطرة الجسم، وله عدة أنواع تختلف باختلاف نوع خلايا الثدي التي بدأ بها السرطان، علمًا بأنّ أغلب الحالات التي تظهر فيها كتل أو أورام في الثدي لا تكون سرطانات وإنما حميدة لا تنتشر ولا تكون خطيرة في الغالب.وقد لُوحظ في السنوات الأخيرة نقص معدلات الوفيات بسبب سرطان الثدي؛ بسبب الفحص المبكر وزيادة الوعي والفهم حول المرض والتقدم في تقنيات العلاج
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى


💌"أكتوبر الوردي" شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي 💌

وهذه طرق الوقاية من سرطان الثدي:

أولا: اتباع نظام غذائى منخفض الدهون : وقد أظهرت دراسة أن عدم إصابة السيدات بسرطان الثدى اقترن بتناول الأغذية قليلة الدسم، ومع ذلك يمكن استهلاك الدهون الصحية كالأحماض الدهنية، مثل أوميجا 3 الموجودة فى الأسماك الزيتية

ثانيا: الاعتماد على الرضاعة الطبيعية لطفلك قدر الإمكان : ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪى إذا كانت اﻷم ﺗﻘﻮم ﺑﺎلرضاعة الطبيعية لأنها تحد من قدرة خلايا الثدى على التصرف بشكل غير طبيعى،

ثالثا: الإقلاع عن التدخين وتجنب تناول الكحول : وقد وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين التدخين وخطر الاصابة بسرطان الثدى علاوة على ذلك ، من المعروف أن التدخين يزيد من مضاعفات علاج سرطان الثدى.

رابعا: ممارسة النشاط البدنى" ممارسة الرياضة" : فقد وجدت الدراسات، أن النساء اللواتى يمارسن المشى السريع لمدة ساعة إلى ساعتين فى الأسبوع ينخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 18%.

خامسا : الحد من العلاج بالهرمونات البديلة " الهرمونات التعويضية " : وفقا للدراسات، فإن النساء اللاتى يستخدمن العلاج بالهرمونات البديلة ،أو "الهرمونات التعويضية" يزداد لديهن خطر أعلى للإصابة بسرطان الثدى عن النساء اللاتى لا يستخدمن العلاجات الهرمونية التعويضية.

سادسا: الفحص الذاتى للثدى كل شهر : يجب الإهتمام بفحص الثدى ذاتيا كل شهر لتحديد أى كتل فى الثدى، وبهذه الطريقة، يمكنك منع ظهور سرطان الثدى فى وقت مبكر مما يجعل علاجها أكثر سهولة، فالفحص الذاتى للثدى هو أداة فحص مفيدة ومهمة.

كوني بخير اينما حللتي ..💗

قومي بالفحص لتنقذي المجتمع لأنك أنت المجتمع 🌸

صحتك تهمنا 🌸
افحصي واطمئني🌸
اكتوبر الوردي 🌸🌸🌸

( شهدت تجربتين مع المرض هذا وهم من افراد العائلة صراحة معاناة حقيقية 😔
ربي يشفي كل مريض واهم الشي الفحص الدوري و الوقاية ونصيحة مني متزعفيش اختي وتاخدي على خاطرك مهما يكن لخاطر العامل هذا كان سبب في ظهور المرض )


بارك الله فيك اختي @العنود بوفاتح. على تذكيرنا واثارة الموضوع
جعله الله في ميزان حسناتك ♥



 
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