الفحص المبكر ضروري

سرطان الثدي

سرطان الثدي هو نموّ وتكاثر خلايا الثدي بطريقة خارجة عن سيطرة الجسم، وله عدة أنواع تختلف باختلاف نوع خلايا الثدي التي بدأ بها السرطان، علمًا بأنّ أغلب الحالات التي تظهر فيها كتل أو أورام في الثدي لا تكون سرطانات وإنما حميدة لا تنتشر ولا تكون خطيرة في الغالب.وقد لُوحظ في السنوات الأخيرة نقص معدلات الوفيات بسبب سرطان الثدي؛ بسبب الفحص المبكر وزيادة الوعي والفهم حول المرض والتقدم في تقنيات العلاج