ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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على بركة الله بكالوريا 2023 ..نقدم لكم
السلسلة الأولى في مادة التسيير المحاسبي والمالي
السلسلةالأولى: الإهتلاكات ونقص قيمة التثبيتات -الجزء الأول-
الحلول ستنشر في نهاية الأسبوع بإذن الله
إن وفقنا فهو فمن الله وحده ،ومن كان من زلل فهو من عند أنفسنا ومن الشيطان فنسأل الله أن يغفر لنا ،ويتجاوز عن زلاتنا .
دعوة الغيب تكفي
من إعداد الاستاذة بلاش غ
اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم