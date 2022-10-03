السلسلة الأولى في مادة التسيير المحاسبي والمالي

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
بشار
الجنس
أنثى


على بركة الله بكالوريا 2023 ..نقدم لكم

السلسلة الأولى في مادة التسيير المحاسبي والمالي 💥💥
السلسلةالأولى: الإهتلاكات ونقص قيمة التثبيتات -الجزء الأول- 🔥
الحلول ستنشر في نهاية الأسبوع بإذن الله
إن وفقنا فهو فمن الله وحده ،ومن كان من زلل فهو من عند أنفسنا ومن الشيطان فنسأل الله أن يغفر لنا ،ويتجاوز عن زلاتنا .
دعوة الغيب تكفي 🤲
من إعداد الاستاذة بلاش غ

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اسأل الله لكم التوفيق و السداد
كما لا تنسوني من صالح دعائكم










 
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