مذكرة الوضعية الأولى تاريخ " الحركة الإستعمارية "

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



اهلا وسهلا لكم
نقدم لكم

في مادة تاريخ
الثانية ثانوي 2as جميع الشعب

🥀 مذكرة الوضعية الأولى تاريخ " الحركة الإستعمارية " مرفقة بالسندات وشرح المصطلحات. للاستاذ بورنان جزاه الله خيرا
👈 للتحميل بصيغة PDF :
drive.google.com

مذكرات-الأستاذ-مجموعة-رقم-01-.pdf

drive.google.com drive.google.com


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أسأل الله لكم التوفيق و السداد
 
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