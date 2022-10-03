حلوة الصدفة كوكياج

: 250 زبدة2 بيضكاس مايزينة (نشاء)كاس سكر ناعمعطر فانيلاممكن أن تضيفي رشة خميرة كيميائية (اختياري)فرينة(طحين)نيسلي كراميلمكسرات محمصة حسب الرغبةممكن تحشيها بشكولاطه لطلينخلط الزبدة مع سكر ناعم جيدا ممكن استعمال اليد او الخلاط بعد ان تصبح متجانسة اضيفي البيض وفانيليا واخلطي جيدا ثم نشاء والطحين حتي نتحصل عليعجين طري نفتح العجين و نشكلها في قوالب وندخلها الفرن علي 180° نخليها تبرد تماما ثم نضع الحشوة في وسط ونلسق حبة تانية ونزين بخطوط شكولاطه الذائبة وحبة الجوز وبغيو الذهبي الخاص بالحلويات