حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
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- الجزائر
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- ذكر
حلوة الصدفة كوكياج
المكونات
المقادير: 250 زبدة
2 بيض
كاس مايزينة (نشاء)
كاس سكر ناعم
عطر فانيلا
ممكن أن تضيفي رشة خميرة كيميائية (اختياري)
فرينة(طحين)
.
الحشوة
نيسلي كراميل
مكسرات محمصة حسب الرغبة
ممكن تحشيها بشكولاطه لطلي
طريقة تحضير العجين
نخلط الزبدة مع سكر ناعم جيدا ممكن استعمال اليد او الخلاط بعد ان تصبح متجانسة اضيفي البيض وفانيليا واخلطي جيدا ثم نشاء والطحين حتي نتحصل علي
عجين طري نفتح العجين و نشكلها في قوالب وندخلها الفرن علي 180° نخليها تبرد تماما ثم نضع الحشوة في وسط ونلسق حبة تانية ونزين بخطوط شكولاطه الذائبة وحبة الجوز وبغيو الذهبي الخاص بالحلويات
المكونات
المقادير: 250 زبدة
2 بيض
كاس مايزينة (نشاء)
كاس سكر ناعم
عطر فانيلا
ممكن أن تضيفي رشة خميرة كيميائية (اختياري)
فرينة(طحين)
.
الحشوة
نيسلي كراميل
مكسرات محمصة حسب الرغبة
ممكن تحشيها بشكولاطه لطلي
طريقة تحضير العجين
نخلط الزبدة مع سكر ناعم جيدا ممكن استعمال اليد او الخلاط بعد ان تصبح متجانسة اضيفي البيض وفانيليا واخلطي جيدا ثم نشاء والطحين حتي نتحصل علي
عجين طري نفتح العجين و نشكلها في قوالب وندخلها الفرن علي 180° نخليها تبرد تماما ثم نضع الحشوة في وسط ونلسق حبة تانية ونزين بخطوط شكولاطه الذائبة وحبة الجوز وبغيو الذهبي الخاص بالحلويات