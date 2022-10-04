ميلاد سيد الخلق

ولد سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول في عام الفيل، في مكة المكرمة،[٦] وأما نسبه الشريف فهو محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم واسمه عمرو، بن عبد مناف، بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان.[٧] وقد مات والد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في بطن أمه بعد أن كان قد خرج مع أخواله إلى الشام للتجارة، وعندما مروا بالمدينة مرض مرضاً شديداً وتوفّي فيها، وكان عمره حين وفاته خمسة وعشرين عاماً.