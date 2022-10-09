الحمد لله افتقدنا هته الكلمة

السلام عليكم

زمان كانت

العيشة قليلة

و كان الفقر

و كان الخص

و كان الجهل

و كان اللباس بالي

و الحذاء مقطع

و البيت بالحجر

و السقف بالغرسة

و الارض تراب

و المركوب من دواب

الفراش حصيرة

و الغطاء زربية

و الاكل بسيط

و المشروب من الغدير

لكن

الجميغ كان يقول

الحمـــــــــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــه

لذالكك كانت البركة في كلش

و الناس كانت فرحانة

و عايشين في سعادة

و كان العيد زين

و الصيف زين

و الثلج زين

و رمضان زين

القراية زينة

و المعلم زين

و الطبيب زين

و الفرملية زينة هههههههههههه

و السهر زين

و البكور زين

و الدلاع زين

و العنب زين

و الفريت زيت

و الجدة زينة

و الجد زين

و الخال زين

و العم زين



اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

كاين

افضل لباس

و اجمل حذاء

و اشهى اكل

و اروع بيت

و أجود فراش

و أرق غطاء

و اجمل بيت

و اجمل بلاط

و اجمل دهن

و المركب مريح

و المسكن فسيح

و الكرباء في كل بيت

و الغاز في كل بيت

و الما في كل بيت

و في كل غرفة هاتف و تلفاز

و الثلاجة معبية بكل لذيذ

بلا ما ننسى نعمة الأمن

و نعمة الطب

و نعمة العلم

و نعمة الطرقات

و كثرة المدارس

و كثرة المعاهد

و كثرة الجامعات

و كثرة الحوانيت



لكن لم نشكر هته النعم

بل الجميغ يقول

مانـــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــــــــلاح

لذالك

لا توجد بركة و كلش صامط

و كلش ممل

و كلش كئيب

و كلش حزين

و كلش مو مرتاح



يقول الله تعالى

ـوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ



و يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم

(ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)



نخ العدرة

تخلينا عن حمد النعم فذهبت البركة من كل شيء​