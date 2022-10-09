الحمد لله افتقدنا هته الكلمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
زمان كانت
العيشة قليلة
و كان الفقر
و كان الخص
و كان الجهل
و كان اللباس بالي
و الحذاء مقطع
و البيت بالحجر
و السقف بالغرسة
و الارض تراب
و المركوب من دواب
الفراش حصيرة
و الغطاء زربية
و الاكل بسيط
و المشروب من الغدير
لكن
الجميغ كان يقول
الحمـــــــــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــه
لذالكك كانت البركة في كلش
و الناس كانت فرحانة
و عايشين في سعادة
و كان العيد زين
و الصيف زين
و الثلج زين
و رمضان زين
القراية زينة
و المعلم زين
و الطبيب زين
و الفرملية زينة هههههههههههه
و السهر زين
و البكور زين
و الدلاع زين
و العنب زين
و الفريت زيت
و الجدة زينة
و الجد زين
و الخال زين
و العم زين
اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
كاين
افضل لباس
و اجمل حذاء
و اشهى اكل
و اروع بيت
و أجود فراش
و أرق غطاء
و اجمل بيت
و اجمل بلاط
و اجمل دهن
و المركب مريح
و المسكن فسيح
و الكرباء في كل بيت
و الغاز في كل بيت
و الما في كل بيت
و في كل غرفة هاتف و تلفاز
و الثلاجة معبية بكل لذيذ
بلا ما ننسى نعمة الأمن
و نعمة الطب
و نعمة العلم
و نعمة الطرقات
و كثرة المدارس
و كثرة المعاهد
و كثرة الجامعات
و كثرة الحوانيت
لكن لم نشكر هته النعم
بل الجميغ يقول
مانـــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــــــــلاح
لذالك
لا توجد بركة و كلش صامط
و كلش ممل
و كلش كئيب
و كلش حزين
و كلش مو مرتاح
يقول الله تعالى
ـوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ
و يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
(ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)
نخ العدرة
تخلينا عن حمد النعم فذهبت البركة من كل شيء
زمان كانت
العيشة قليلة
و كان الفقر
و كان الخص
و كان الجهل
و كان اللباس بالي
و الحذاء مقطع
و البيت بالحجر
و السقف بالغرسة
و الارض تراب
و المركوب من دواب
الفراش حصيرة
و الغطاء زربية
و الاكل بسيط
و المشروب من الغدير
لكن
الجميغ كان يقول
الحمـــــــــــــــــــــــــد للــــــــــــــــــه
لذالكك كانت البركة في كلش
و الناس كانت فرحانة
و عايشين في سعادة
و كان العيد زين
و الصيف زين
و الثلج زين
و رمضان زين
القراية زينة
و المعلم زين
و الطبيب زين
و الفرملية زينة هههههههههههه
و السهر زين
و البكور زين
و الدلاع زين
و العنب زين
و الفريت زيت
و الجدة زينة
و الجد زين
و الخال زين
و العم زين
اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
كاين
افضل لباس
و اجمل حذاء
و اشهى اكل
و اروع بيت
و أجود فراش
و أرق غطاء
و اجمل بيت
و اجمل بلاط
و اجمل دهن
و المركب مريح
و المسكن فسيح
و الكرباء في كل بيت
و الغاز في كل بيت
و الما في كل بيت
و في كل غرفة هاتف و تلفاز
و الثلاجة معبية بكل لذيذ
بلا ما ننسى نعمة الأمن
و نعمة الطب
و نعمة العلم
و نعمة الطرقات
و كثرة المدارس
و كثرة المعاهد
و كثرة الجامعات
و كثرة الحوانيت
لكن لم نشكر هته النعم
بل الجميغ يقول
مانـــــــــــــــــاش مـــــــــــــــــــــــــــــلاح
لذالك
لا توجد بركة و كلش صامط
و كلش ممل
و كلش كئيب
و كلش حزين
و كلش مو مرتاح
يقول الله تعالى
ـوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ
و يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم
(ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله، إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ)
نخ العدرة
تخلينا عن حمد النعم فذهبت البركة من كل شيء
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