الاغراض الشعرية المقررة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,470
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




اهلا وسهلا بـــــــــــ🌷ـــــــكم



🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية و العلمية المشتركة
🟨 الاغراض الشعرية المقررة ( عصر الضعف والحديث)
خاص بطلبة بكالوريا 2023

🔴شعبة آداب وفلسفة + لغات اجنبية
🔶غرض المديح النبوي ( المدائح) ( غرض قديم)
🔷غرض الزهد ( غرض قديم)
🔶شعر المنفى ( لون جديد)
🔷شعر السياسي التحرري( لون جديد)
🔶الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)

🔴لشعب العلمية المشتركة
🔶الشعر التعليمي ( غرض قديم)
🔷الشعر السياسي التحرري( لون جديد)
🔶الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)

⛔ملاحظة لطلبة البكالوريا
🔴الغرض = اللون = الفن= النوع= الجنس



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