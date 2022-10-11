ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 10,470
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية و العلمية المشتركة
الاغراض الشعرية المقررة ( عصر الضعف والحديث)
خاص بطلبة بكالوريا 2023
شعبة آداب وفلسفة + لغات اجنبية
غرض المديح النبوي ( المدائح) ( غرض قديم)
غرض الزهد ( غرض قديم)
شعر المنفى ( لون جديد)
شعر السياسي التحرري( لون جديد)
الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)
لشعب العلمية المشتركة
الشعر التعليمي ( غرض قديم)
الشعر السياسي التحرري( لون جديد)
الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)
ملاحظة لطلبة البكالوريا
الغرض = اللون = الفن= النوع= الجنس
اهلا وسهلا بــــــــــــــــــكم
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة جميع الشعب الأدبية و العلمية المشتركة
الاغراض الشعرية المقررة ( عصر الضعف والحديث)
خاص بطلبة بكالوريا 2023
شعبة آداب وفلسفة + لغات اجنبية
غرض المديح النبوي ( المدائح) ( غرض قديم)
غرض الزهد ( غرض قديم)
شعر المنفى ( لون جديد)
شعر السياسي التحرري( لون جديد)
الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)
لشعب العلمية المشتركة
الشعر التعليمي ( غرض قديم)
الشعر السياسي التحرري( لون جديد)
الشعر الاجتماعي ( غرض شعري حديث)
ملاحظة لطلبة البكالوريا
الغرض = اللون = الفن= النوع= الجنس