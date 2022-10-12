لا تمت قبل موتك....

nassima rida
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العبرة ليست بعدد المعارك التي نخوضها، بل بالمعارك التي نخرج منها وقلوبنا لا تزال تنبض....
قد تنتصر في حروبك بينما قلبك قد مات و روحك منطفئة، تحتفل بنصرك على خراب روحك.
و قد تعود من معركتك خائبا مهزوما وقلبك منتصر...
لأن الحرب لم تدع عليه أثرها و تلك هي البطولة....
أسوء ما يحدث لك أن تموت وقلبك ينبض، و أسوأ هزيمة هزيمتك من الداخل، أن تفتر عزيمتك و تنعزل بعيدا،
أن لا تغريك تلك التفاصيل الدقيقة كما كانت تفعل سابقا،
رائحة القهوة صباحا، فتنة السحب البيضاء، صوت قطرات المطر وهي ترتطم على زجاج النافذة، هدوء أواخر الليل، و الأسوء من كل هذا أنه لا أحد سيتفطن لموتك....
الانتصار الحقيقي أن تخرج من معارك البشر و خيباتهم وقلبك على حاله، مفعم بالحب على قسوة الخذلان، و مقبل على الحياة على كثرة العابرين و خيباتهم.....
أما أن تكون مقبلا متفائلا بالحياة و أنت لم تر من قساوتها بعد شيئا، فتلك فطرة البشر جميعا...
#من أروع ما ستقرؤون اليوم
#صباحكم جنة
قد تنتصر في حروبك بينما قلبك قد مات و روحك منطفئة، تحتفل بنصرك على خراب روحك.
و قد تعود من معركتك خائبا مهزوما وقلبك منتصر...
لأن الحرب لم تدع عليه أثرها و تلك هي البطولة....
أسوء ما يحدث لك أن تموت وقلبك ينبض، و أسوأ هزيمة هزيمتك من الداخل، أن تفتر عزيمتك و تنعزل بعيدا،
أن لا تغريك تلك التفاصيل الدقيقة كما كانت تفعل سابقا،
رائحة القهوة صباحا، فتنة السحب البيضاء، صوت قطرات المطر وهي ترتطم على زجاج النافذة، هدوء أواخر الليل، و الأسوء من كل هذا أنه لا أحد سيتفطن لموتك....
الانتصار الحقيقي أن تخرج من معارك البشر و خيباتهم وقلبك على حاله، مفعم بالحب على قسوة الخذلان، و مقبل على الحياة على كثرة العابرين و خيباتهم.....
أما أن تكون مقبلا متفائلا بالحياة و أنت لم تر من قساوتها بعد شيئا، فتلك فطرة البشر جميعا...
#من أروع ما ستقرؤون اليوم
#صباحكم جنة