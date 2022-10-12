لا تمت قبل موتك....

العبرة ليست بعدد المعارك التي نخوضها، بل بالمعارك التي نخرج منها وقلوبنا لا تزال تنبض....قد تنتصر في حروبك بينما قلبك قد مات و روحك منطفئة، تحتفل بنصرك على خراب روحك.و قد تعود من معركتك خائبا مهزوما وقلبك منتصر...لأن الحرب لم تدع عليه أثرها و تلك هي البطولة....أسوء ما يحدث لك أن تموت وقلبك ينبض، و أسوأ هزيمة هزيمتك من الداخل، أن تفتر عزيمتك و تنعزل بعيدا،أن لا تغريك تلك التفاصيل الدقيقة كما كانت تفعل سابقا،رائحة القهوة صباحا، فتنة السحب البيضاء، صوت قطرات المطر وهي ترتطم على زجاج النافذة، هدوء أواخر الليل، و الأسوء من كل هذا أنه لا أحد سيتفطن لموتك....الانتصار الحقيقي أن تخرج من معارك البشر و خيباتهم وقلبك على حاله، مفعم بالحب على قسوة الخذلان، و مقبل على الحياة على كثرة العابرين و خيباتهم.....أما أن تكون مقبلا متفائلا بالحياة و أنت لم تر من قساوتها بعد شيئا، فتلك فطرة البشر جميعا...#من أروع ما ستقرؤون اليوم#صباحكم جنة