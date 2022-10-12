قطة في نهاية أيام الحمل



الحد الان معرفتش سبب تغير سلوكها خاصة مع ولدها تولي من ألذ الأعداء ​



اولا : اما القطة تبغي تبعد ولدها و تفطمه و حتى بعد الفطام تنفره متكونش حنينة معه لسبب انها تخاف يرجع للرضاعة مع اخوته وهذا احتمال ضعيف و الفرضية هذي ملغاة لانه مرة من المرات كان لدي قط اكبر قليلا و قام بالرضاعة مع اولاد القطة





ثانيا : الفرضية الثانية انها تخاف من ان ياكل لها صغارها كذلك هذي ممكن تلغى لان مرة نفس القطة بعد نفس السلوك و عند ولادتها رجعت حنت على قطها و بدات في تنظيفه



تبقى الفرضية الثالثة و هذا انها إضطرابات هرمونات الحمل الفرضيات لي فكرت فيهم باش نفسر هذا السلوكاولا : اما القطة تبغي تبعد ولدها و تفطمه و حتى بعد الفطام تنفره متكونش حنينة معه لسبب انها تخاف يرجع للرضاعة مع اخوته وهذا احتمال ضعيف و الفرضية هذي ملغاة لانه مرة من المرات كان لدي قط اكبر قليلا و قام بالرضاعة مع اولاد القطةثانيا : الفرضية الثانية انها تخاف من ان ياكل لها صغارها كذلك هذي ممكن تلغى لان مرة نفس القطة بعد نفس السلوك و عند ولادتها رجعت حنت على قطها و بدات في تنظيفهتبقى الفرضية الثالثة و هذا انها إضطرابات هرمونات الحمل ​

الخبر الجديد لي هوقريبا nouonu سيصبح ab على قولة الاتراكيعني يصبح اخ كبيرهذا النونو تاعنا للعلم الان في عمره 5 أشهرالصورة هذي مسربة لآخر جلست تصويرتذكرون القبعة الحمراء أصبحت صغيرةولا هـــــــو كبــــر عليهاعلبالي دبدوب ♥ واه دبدوب في عينيبالنسبة للقطة هي في اخر ايام الحمل تجيها آلام على فترات متباعدةالحمل هذا كان صعيب من ناحية تعاملها معنا وحنا تعودنا على الوضع هذا دائما خاصة لما نترك لها احد ابنائها معها في نفس المنزل لما تحمل و تنفر منه تولي عدائية بزاف تمر من حدها تدي خبشة في بلاصوين جات كلات