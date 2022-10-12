قطة في نهاية أيام الحمل

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
ان شاء الله في احسن الآحوال دائمـــــــــــــا يارب
كنت راح نحط صورتين في موضوع صور الحيوانات حتى لقيت روحي نكتب ايا قلت هذي مع يسلكها غير موضوع وحده
ان شاء الله في احسن الآحوال دائمـــــــــــــا يارب
كنت راح نحط صورتين في موضوع صور الحيوانات حتى لقيت روحي نكتب ايا قلت هذي مع يسلكها غير موضوع وحده
الخبر الجديد لي هو
قريبا nouonu سيصبح ab على قولة الاتراك يعني يصبح اخ كبير
هذا النونو تاعنا للعلم الان في عمره 5 أشهر
الصورة هذي مسربة لآخر جلست تصوير تذكرون القبعة الحمراء أصبحت صغيرة ولا هـــــــو كبــــر عليها
علبالي دبدوب ♥ واه دبدوب في عيني
بالنسبة للقطة هي في اخر ايام الحمل تجيها آلام على فترات متباعدة
الحمل هذا كان صعيب من ناحية تعاملها معنا وحنا تعودنا على الوضع هذا دائما خاصة لما نترك لها احد ابنائها معها في نفس المنزل لما تحمل و تنفر منه تولي عدائية بزاف تمر من حدها تدي خبشة في بلاص وين جات كلات
الحد الان معرفتش سبب تغير سلوكها خاصة مع ولدها تولي من ألذ الأعداء
الفرضيات لي فكرت فيهم باش نفسر هذا السلوك
اولا : اما القطة تبغي تبعد ولدها و تفطمه و حتى بعد الفطام تنفره متكونش حنينة معه لسبب انها تخاف يرجع للرضاعة مع اخوته وهذا احتمال ضعيف و الفرضية هذي ملغاة لانه مرة من المرات كان لدي قط اكبر قليلا و قام بالرضاعة مع اولاد القطة
ثانيا : الفرضية الثانية انها تخاف من ان ياكل لها صغارها كذلك هذي ممكن تلغى لان مرة نفس القطة بعد نفس السلوك و عند ولادتها رجعت حنت على قطها و بدات في تنظيفه
تبقى الفرضية الثالثة و هذا انها إضطرابات هرمونات الحمل
اولا : اما القطة تبغي تبعد ولدها و تفطمه و حتى بعد الفطام تنفره متكونش حنينة معه لسبب انها تخاف يرجع للرضاعة مع اخوته وهذا احتمال ضعيف و الفرضية هذي ملغاة لانه مرة من المرات كان لدي قط اكبر قليلا و قام بالرضاعة مع اولاد القطة
ثانيا : الفرضية الثانية انها تخاف من ان ياكل لها صغارها كذلك هذي ممكن تلغى لان مرة نفس القطة بعد نفس السلوك و عند ولادتها رجعت حنت على قطها و بدات في تنظيفه
تبقى الفرضية الثالثة و هذا انها إضطرابات هرمونات الحمل
المهم هل تعرضتم لنفس الموقف مع قططكم
والا لا معليش المهم ضحكنا شوي على بيشة وهرموناتها
ربي يسلكها بخير
ومنا لتولد
ان شاء الله نقدر نحضر لها
لانه عندي سفر
دمتم في امان الله
والا لا معليش المهم ضحكنا شوي على بيشة وهرموناتها
ربي يسلكها بخير
ومنا لتولد
ان شاء الله نقدر نحضر لها
لانه عندي سفر
دمتم في امان الله