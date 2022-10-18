"أيتها المحتال .. " أحاسيس في كلمات تجتاج دعمكم ..

( أقدم لكم من قسم البوح لما كتبته بعنوان "أيها المحتال.." بصوتي .. وهذا ما أحبه ممارسته في حياتي اليومية منذ طفولتي البريئة كم أعشق قصص الكتابة و الإلقاء لهما حكاية جميلة بل ذكرى لفرصة لم تقدم لي قصدا .. قصة تنمر يوما ما ألملها في كتاب إن شاء الله حقا تستحق.. ) أحتاج دعمكم يا رفاق لم هذا الركود هيا انشطوا .. لقد عدت من الرماد لم أحب الدفن في البحر فأتيت إليكم بكل الأحاسيس و المحاولات المتكررة .. لا يفشل بعضنا بعضا

أيها المحتال .. ؟

Tama Aliche

لقد مررت باللامبالاة , تتذكر الرسالة بأن مراوغات الشارع اختصرته لي في كلمة..الغدر لا يختبئ بكسرة حرف و ضم ,, فالشدة مع النهاية , كيف ستكتمل ..تركت قطعة منك انكسرت و لا يصلحها الندم ,, و أحببت الابتعاد أكثرأيهما أبعد ..؟ كل شيء منك يمر كل يوم ..لحظات شوك بعد معزوفة البداية فكنت الأجمل ,, ولا شيء يكتمل ..دعني أكملها بالمحاولة , ما كان للسؤال فائدة فلا أجبت ..تطوي الصفحات كما تريد ,, و لكنك عيوبك لا تحتاج لأن تتكلم ..و اقتربت حتى لا أفهم ,, ليس لشيء و يعجزني القولاقتلعتني من بين الستر و الجدران تخفي من يتألمأي بلاء هذا يتركني لكلام يقطع ما يمكن ترقيعه ..؟لا يتركون لك ذلك ,, لابد من هذا الخراب ..أيها المحتال ..تفهمني فجأة ليكون في كلامك الكثير من الأسرارلتتحدث أكثر , لا تحب الوقوف فالطعن يحتاج لشرب قهوة و سجارةأيها المبدع رسمت صورة في حديث ساعةرحمه الله بهده الكلمتين خدعتني ,, و لأنك مبدع في الحفرلم تكن حاضرا يومها لتكون المقدمة وفاءلتكون خائنا في وردة , ولكن كله شوك لا يملك الشفاءحينها الدماء تسيل بلوحة ريشة و ألوان تلطخت ..يحكيك عني ,, سيحبون ذلك بشهوة عنيفة , هذا الطعن في ألسنة شارعفقدناك يا صديق لكنك لا تعني شيئا بعد ذلك الأمس الحزين ..تراب بحفرة تضمك فننسى كل ما عشتهو الغدر لا تمنعه ذكرى موت ,, "الزنقة تربي الذيابا تطمع في خياتك" ..أيها المحتال ..تعلن رواية العار , تقرأ عنه بتفاصيل حقيرةليته الوقت لا يطول مثله الكلامتعلقه في ذاكرة الأمس قطعه ناقصةتكتمل بالسهام ترميها فتصيب الصميمها قد بدأت روايات الشتاء تبحث عن الدفئكل المحطات أصبحت باردة , تنتطر المساء دائماذلك هو أنت حين اختفيت بهذا أصبت الحياةقطفت وردة للزمن الذي لا يكتفي بالكسريلمس حتى تذبل الأشياء ليحتقرها , و منه يأتي التخليلا يتمسك المحتار باخر الأمنيات ,, يرحل ليترك العارتتمسك بالأمس في قلب..