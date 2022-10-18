"أيتها المحتال .. " أحاسيس في كلمات تجتاج دعمكم ..

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
327
النقاط
21
محل الإقامة
في وحد البلاد
الجنس
أنثى
( أقدم لكم من قسم البوح لما كتبته بعنوان "أيها المحتال.." بصوتي .. وهذا ما أحبه ممارسته في حياتي اليومية منذ طفولتي البريئة كم أعشق قصص الكتابة و الإلقاء لهما حكاية جميلة بل ذكرى لفرصة لم تقدم لي قصدا .. قصة تنمر يوما ما ألملها في كتاب إن شاء الله حقا تستحق.. ) أحتاج دعمكم يا رفاق لم هذا الركود هيا انشطوا .. لقد عدت من الرماد لم أحب الدفن في البحر فأتيت إليكم بكل الأحاسيس و المحاولات المتكررة .. لا يفشل بعضنا بعضا 💪


أيها المحتال .. ؟


لقد مررت باللامبالاة , تتذكر الرسالة بأن مراوغات الشارع اختصرته لي في كلمة..
الغدر لا يختبئ بكسرة حرف و ضم ,, فالشدة مع النهاية , كيف ستكتمل ..
تركت قطعة منك انكسرت و لا يصلحها الندم ,, و أحببت الابتعاد أكثر
أيهما أبعد ..؟ كل شيء منك يمر كل يوم ..
لحظات شوك بعد معزوفة البداية فكنت الأجمل ,, ولا شيء يكتمل ..
دعني أكملها بالمحاولة , ما كان للسؤال فائدة فلا أجبت ..
تطوي الصفحات كما تريد ,, و لكنك عيوبك لا تحتاج لأن تتكلم ..
و اقتربت حتى لا أفهم ,, ليس لشيء و يعجزني القول
اقتلعتني من بين الستر و الجدران تخفي من يتألم
أي بلاء هذا يتركني لكلام يقطع ما يمكن ترقيعه ..؟
لا يتركون لك ذلك ,, لابد من هذا الخراب ..


أيها المحتال ..
تفهمني فجأة ليكون في كلامك الكثير من الأسرار
لتتحدث أكثر , لا تحب الوقوف فالطعن يحتاج لشرب قهوة و سجارة
أيها المبدع رسمت صورة في حديث ساعة
رحمه الله بهده الكلمتين خدعتني ,, و لأنك مبدع في الحفر
لم تكن حاضرا يومها لتكون المقدمة وفاء
لتكون خائنا في وردة , ولكن كله شوك لا يملك الشفاء
حينها الدماء تسيل بلوحة ريشة و ألوان تلطخت ..
يحكيك عني ,, سيحبون ذلك بشهوة عنيفة , هذا الطعن في ألسنة شارع
فقدناك يا صديق لكنك لا تعني شيئا بعد ذلك الأمس الحزين ..
تراب بحفرة تضمك فننسى كل ما عشته
و الغدر لا تمنعه ذكرى موت ,, "الزنقة تربي الذيابا تطمع في خياتك" ..


أيها المحتال ..
تعلن رواية العار , تقرأ عنه بتفاصيل حقيرة
ليته الوقت لا يطول مثله الكلام
تعلقه في ذاكرة الأمس قطعه ناقصة
تكتمل بالسهام ترميها فتصيب الصميم


ها قد بدأت روايات الشتاء تبحث عن الدفئ
كل المحطات أصبحت باردة , تنتطر المساء دائما
ذلك هو أنت حين اختفيت بهذا أصبت الحياة
قطفت وردة للزمن الذي لا يكتفي بالكسر
يلمس حتى تذبل الأشياء ليحتقرها , و منه يأتي التخلي
لا يتمسك المحتار باخر الأمنيات ,, يرحل ليترك العار
و
تتمسك بالأمس في قلب..

Tama Aliche
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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النقاط
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Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
327
النقاط
21
محل الإقامة
في وحد البلاد
الجنس
أنثى
قال ريحـان:
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان

@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan

@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1

@aljentel @الامين محمد @dahman kz

@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"

@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر

@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage

@lale çiçeği @rafid2 @السها

@شجـ الروح ـون @Zamenhov

@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed

@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339

@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*

@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس

@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ

@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم

@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد

@Sanaya klara @هدية من الله @الفضل10

@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac

@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020

@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N

@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية

@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر

@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة

@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan

@the world @Skor m@k @ناسليهان

@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz

@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية

@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن

@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق

@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام

@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف

@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77

@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General

@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك

@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم

@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina

@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane

@الأستاذ مصطفى @خووخه

@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM

@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage

@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر

@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان

@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20

@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz

@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛

@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac

@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض

@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة

@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ

@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4

@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة

@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi

@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام

@أحمدوا @أريج محمد

@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99

@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان

@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها

@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza

@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب

@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25

@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح

@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba

@MARYTA @Haroun Serhani
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😊 شكرا لك ..حفظك الله اختي على دعمك لي 💚
 
ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,601
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

من حسن حظي اني كنت من اول
المشاهدين لهاذا الفيديو
احسنت كلماتك و إلقاءك و الفيديو المرافق
تابعي لا تتوقفي ♥
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,904
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
سمراء اللمة أختي
متابع و مستمتع بإبداعاتك و فنونك
اسلوبك مؤثر و جذاب و راق

أراك انيقة اليوم تلبسين الاخضر اخيتي
و المحتالون طبعهم يختارون الانيقات
فلماذا كنت أنيقة
يراد بك ان تكوني بلهاء او ربما
لكنهم يجهلون أن الاصيل أصيل في كل شيء
أصيل في كبريائه و في حزنه و في غضبه و هكذا هي انت يا اصيلة
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,561
النقاط
2,651
الجنس
ذكر

Tama Aliche

حقيقة أبهرني محتواك وخاصة انك متمكنة في الكتابة بقلمك الخاص المتفرد و مفاجئات الالقاء والقراءة الصوتية بطريقة فائقة الاتقان والجمال ترسم لوحة خالدة في منتدى اللمة أرى بعد مشاهداتي لعدة مقاطع سابقا لاخرين انك تتفوقين عليهم بفارق شاسع وببراعة واقتدار ويمكن ان يكون لك انتاجك الخاص المنافس والمتميز والناجح .
اعذري مداخلتي القصيرة بسبب ارهاق المرض لكن محتواك ارغمني على تسجيل اعجابي وانبهاري وتشجيعي للمداومة والاستمرار.
يعطيك الصحة(y)
 
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