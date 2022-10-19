تحضير نص وصف البرق والمطر لعبيد بن الأبرص

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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24 نوفمبر 2015
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~



🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الأولى جميع الشعب
🟨الوحدة التعليمية الثالثة
🟩 تحضير نص وصف البرق والمطر لعبيد بن الأبرص
الصفحة 55 من الكتاب المدرسي
🔸مرفق بالنص


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