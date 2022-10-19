لمحة أدبية عن العصر الحديث

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
10,680
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه

صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..

أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم

أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..

نقدم لكم ~




🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧السنة الثالثة شعبة آداب وفلسفة + لغات
🟨المحور الثالث ( عصر النهضة والحديث)
🟩 الموضوع:
لمحة أدبية عن العصر الحديث
🔷1 حالة البلاد في مطلع العصر الحديث
🔶2 مصادر النهضة الأدبية الحديثة
🔷3 عوامل النهضة الأدبية الحديثة
⛔من الكتاب المدرسي القديم ( المختار في الأدب و النصوص و النقد و التراجم و السير 1984/1985)



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