ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَــلامُ ع ـليكُــم ورح ـمــة الله وبـَـركــَاتـُـه
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة شعبة آداب وفلسفة + لغات
المحور الثالث ( عصر النهضة والحديث)
الموضوع:
لمحة أدبية عن العصر الحديث
1 حالة البلاد في مطلع العصر الحديث
2 مصادر النهضة الأدبية الحديثة
3 عوامل النهضة الأدبية الحديثة
من الكتاب المدرسي القديم ( المختار في الأدب و النصوص و النقد و التراجم و السير 1984/1985)
صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ ..
أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم
أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير ..
نقدم لكم ~
اللغة العربيّة و آدابها
السنة الثالثة شعبة آداب وفلسفة + لغات
المحور الثالث ( عصر النهضة والحديث)
الموضوع:
لمحة أدبية عن العصر الحديث
1 حالة البلاد في مطلع العصر الحديث
2 مصادر النهضة الأدبية الحديثة
3 عوامل النهضة الأدبية الحديثة
من الكتاب المدرسي القديم ( المختار في الأدب و النصوص و النقد و التراجم و السير 1984/1985)