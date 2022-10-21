" الألم .." القلم لا يكتب فقط يحتاح صوتا .. اطغاااااو هنا كامل 😁

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
344
النقاط
21
محل الإقامة
في وحد البلاد
الجنس
أنثى
الموضوع 'الألم ..' الألم ..

ما كتبته هنا .. في قلم له لوحة و صوت ..
محاولة جديدة .. و أحاول دوما أن أتعلم أكثر و أكثر .. دعواتكم لي بالتوفيق و التيسير إن شاء الله و دعواتكم لي بالشفاء ..


مشاهدة ممتعة لكم 😊💚 .
قريبا شيء جديد إن شاء الله.. بأسلوب و كلمات و صوت آخر . لعله ينجح معي فأشارككم فيه ؛ مزالني نتعلم شوية مونتاج شوية صوت شوية إلقاء شوية كتابة ووووو و 😁😵🤪 دخت ههههه


Tama Aliche
 
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