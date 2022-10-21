" الألم .." القلم لا يكتب فقط يحتاح صوتا .. اطغاااااو هنا كامل 😁

Tama Aliche
الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 344
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- في وحد البلاد
- الجنس
- أنثى
الموضوع 'الألم ..' الألم ..
ما كتبته هنا .. في قلم له لوحة و صوت ..
محاولة جديدة .. و أحاول دوما أن أتعلم أكثر و أكثر .. دعواتكم لي بالتوفيق و التيسير إن شاء الله و دعواتكم لي بالشفاء ..
مشاهدة ممتعة لكم .
قريبا شيء جديد إن شاء الله.. بأسلوب و كلمات و صوت آخر . لعله ينجح معي فأشارككم فيه ؛ مزالني نتعلم شوية مونتاج شوية صوت شوية إلقاء شوية كتابة ووووو و دخت ههههه
Tama Aliche
ما كتبته هنا .. في قلم له لوحة و صوت ..
محاولة جديدة .. و أحاول دوما أن أتعلم أكثر و أكثر .. دعواتكم لي بالتوفيق و التيسير إن شاء الله و دعواتكم لي بالشفاء ..
مشاهدة ممتعة لكم .
قريبا شيء جديد إن شاء الله.. بأسلوب و كلمات و صوت آخر . لعله ينجح معي فأشارككم فيه ؛ مزالني نتعلم شوية مونتاج شوية صوت شوية إلقاء شوية كتابة ووووو و دخت ههههه
Tama Aliche