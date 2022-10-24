حبوب منع الحمل ..السم القاتل للمرأة 💔😰

سلام ...

موضوع اليوم موجه بشكل أساسي للنساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لتنظيم النسل أو التباعد بين الولادات هذه الحبوب هي عبارة عن تركيز هرمونات صناعية بنسب متفاوتة يتم إفرازها داخل جسم المرأة يوميا لمدة ثلاث أسابيع مهمتها تغيير البنية الفسيولوجية للرحم ومنع تخصيب البويضة أثناء العلاقة الحميمة ولكن خطورتها تظهر على المدى الطويل فقد صنفها العديد من الأطباء والباحثين على أنها سم قاتل للمرأة لأنها تؤثر بشكل رئيسي على الأعصاب تسبب ضعف شديد في الذاكرة ..عدم القدرة على التركيز تعب عام وإرهاق شديد ألم مفاصل ..تساقط للشعر ..قلق وتوتر حاد بالإضافة إلى قتل الرغبة في العلاقة الجنسية وهو ما يسبب العديد من المشاكل بين الزوجة وزوجها وعليه فمن المهم أن يهتم الزوج بصحة زوجته عن طريق مشاركة مسؤولية منع الحمل فهو قرار مشترك وليس على عاتق المرأة لوحدها لأن الذكر هو خصب طول أيام السنة أما الأنثى فخصوبتها تكون فقط في مدة قصيرة من كل شهر والوعي التام بهذا يجعل مهمة كل شريك حياة توفير الراحة والأمان لزوجته نفسيا وكذلك جسديا ليكون هناك توافق وانسجام في العلاقة من جميع النواحي لأن الحمل الثقيل اذا شاركه اثنان هان أما إذا وقع على عاتق الزوجة فسوف تنهار أكيد مهما بلغت درجة صبرها وتحملها رفقا بالقوارير .. أساليب منع الحمل للرجل كثيرة ومتعددة والتطور العلمي والثقافي الذي نعيشه يجعل هذه الأساليب في متناول الجميع كن سندا لزوجتك وشاركها الروح والجسد واجعل صحتها من أولوياتك حتى تعطيك أفظل ما يمكنها ..العناية هي من تعطينا أفظل النتائج والثقافة الجنسية عنوان لحياة زوجية صحية وهنيئة

بالوعي نرتقي

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