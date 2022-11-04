اذا اردت الحب

إذا أردت الحب فاختر امك

وان أردت

الصديق فاختر امك

واذا أردت

الطبيب فاختر امك

فهي الحبيب الذي لا يخون

والصديق الأقرب إليك حتى من نفسك

وهي الطبيب الذي يشفي جراح قلبك من طعنات البشر



" وان اخترت الجنة فهي تحت اقدامها"

ربي يحفظ امهاتنا ويرحم من هم تحت الارض









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