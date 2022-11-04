اذا اردت الحب

هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
290
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
إذا أردت الحب فاختر امك
وان أردت
الصديق فاختر امك
واذا أردت
الطبيب فاختر امك
فهي الحبيب الذي لا يخون
والصديق الأقرب إليك حتى من نفسك
وهي الطبيب الذي يشفي جراح قلبك من طعنات البشر

" وان اخترت الجنة فهي تحت اقدامها"
ربي يحفظ امهاتنا ويرحم من هم تحت الارض




 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top