هولندا تكسر صمود السنغال بثنائية متأخرة

كانت مباراة جد ممتعة

الشوط الأول السينيغال كانت الند بالند

لكن الشوط الثاني منتخب الطواحين كان الأفضل والأسرع الهدف الأول كان مباغت

وبالثاني تم القضاء عليهم في آخر دقيقة

تحية للنجوم