فوز السعودية على الأرجنتين

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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أعظم ريمونتادا عربية في التاريخ تٌسجل بأسم الصقور السعودية🔥🇸🇦🦅

في افتتاحية كأس العالم.. منتخب السعودية المصنف 51 عالمياً ينتصر بثنائية على الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الثالث على العالم وينهي سلسلة اللاهزيمة



مارأيكم في هذه المباراة؟


النتيجة 2/1


ألف مبروك للمنتخب السعودي
شرف العرب


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