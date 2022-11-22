فوز السعودية على الأرجنتين

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعظم ريمونتادا عربية في التاريخ تٌسجل بأسم الصقور السعودية
في افتتاحية كأس العالم.. منتخب السعودية المصنف 51 عالمياً ينتصر بثنائية على الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الثالث على العالم وينهي سلسلة اللاهزيمة
مارأيكم في هذه المباراة؟
النتيجة 2/1
ألف مبروك للمنتخب السعودي
شرف العرب
أعظم ريمونتادا عربية في التاريخ تٌسجل بأسم الصقور السعودية
في افتتاحية كأس العالم.. منتخب السعودية المصنف 51 عالمياً ينتصر بثنائية على الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية والمصنف الثالث على العالم وينهي سلسلة اللاهزيمة
مارأيكم في هذه المباراة؟
النتيجة 2/1
ألف مبروك للمنتخب السعودي
شرف العرب
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