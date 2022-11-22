مباريات الاربعاء

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,334
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
📡مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة🏆⚽🔥
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المغرب 🆚كرواتيا
بطولة كأس العالم🌍
قناة بي ان سبورت المفتوحة📺
12:00 ظهر بتوقيت القاهرة
تعليق جواد بدا
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ألمانيا 🆚اليابان
بطولة كأس العالم🌍
قناة بي ان مكس HD2
3:00 بتوقيت القاهرة
تعليق راؤف خليف
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إسبانيا 🆚كوستاريكا
بطولة كأس العالم🌍
قناة بي ان مكس HD1
6:00 بتوقيت القاهرة
تعليق على محمد على
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بلجيكا🆚 كندا
بطولة كأس العالم🌍
قناة بي ان مكس HD2
9:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد بركات
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فاركو 🆚الإسماعيلى
الدوري المصري🇪🇬
قناة اون سبورت HD1
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق حاتم بطيشة
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فيوتشر🆚 أسوان
الدوري المصري🇪🇬
قناة اون سبورت HD2
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق مؤمن حسن
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بيراميدز 🆚بنك الاهلي
الدوري المصري🇪🇬
قناة اون سبورت HD3
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد الكواليني

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