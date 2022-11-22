مباريات الاربعاء

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,334
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة
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المغرب كرواتيا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان سبورت المفتوحة
12:00 ظهر بتوقيت القاهرة
تعليق جواد بدا
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ألمانيا اليابان
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD2
3:00 بتوقيت القاهرة
تعليق راؤف خليف
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إسبانيا كوستاريكا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD1
6:00 بتوقيت القاهرة
تعليق على محمد على
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بلجيكا كندا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD2
9:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد بركات
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فاركو الإسماعيلى
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD1
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق حاتم بطيشة
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فيوتشر أسوان
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD2
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق مؤمن حسن
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بيراميدز بنك الاهلي
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD3
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد الكواليني
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المغرب كرواتيا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان سبورت المفتوحة
12:00 ظهر بتوقيت القاهرة
تعليق جواد بدا
________________________
ألمانيا اليابان
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD2
3:00 بتوقيت القاهرة
تعليق راؤف خليف
_________________________
إسبانيا كوستاريكا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD1
6:00 بتوقيت القاهرة
تعليق على محمد على
___________________________
بلجيكا كندا
بطولة كأس العالم
قناة بي ان مكس HD2
9:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد بركات
__________________________
فاركو الإسماعيلى
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD1
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق حاتم بطيشة
_________________________
فيوتشر أسوان
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD2
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق مؤمن حسن
_________________________
بيراميدز بنك الاهلي
الدوري المصري
قناة اون سبورت HD3
5:00 بتوقيت القاهرة
تعليق محمد الكواليني