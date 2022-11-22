مباريات الاربعاء

مباريات اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة___________________________المغربكرواتيابطولة كأس العالمقناة بي ان سبورت المفتوحة12:00 ظهر بتوقيت القاهرةتعليق جواد بدا________________________ألمانيااليابانبطولة كأس العالمقناة بي ان مكس HD23:00 بتوقيت القاهرةتعليق راؤف خليف_________________________إسبانياكوستاريكابطولة كأس العالمقناة بي ان مكس HD16:00 بتوقيت القاهرةتعليق على محمد على___________________________بلجيكاكندابطولة كأس العالمقناة بي ان مكس HD29:00 بتوقيت القاهرةتعليق محمد بركات__________________________فاركوالإسماعيلىالدوري المصريقناة اون سبورت HD15:00 بتوقيت القاهرةتعليق حاتم بطيشة_________________________فيوتشرأسوانالدوري المصريقناة اون سبورت HD25:00 بتوقيت القاهرةتعليق مؤمن حسن_________________________بيراميدزبنك الاهليالدوري المصريقناة اون سبورت HD35:00 بتوقيت القاهرةتعليق محمد الكواليني