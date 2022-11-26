خسارة مفاجئة لتونس

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الحقيقة تونس لم تقدم المنتظر منها
خصوصا بعد الانطباع الجيد الذي تركوه بأداء جيد
امام الدنمارك
تونس دخلت بطريقة لعب عشوائية و غريبة جدا جدا
و تركت الملعب لأستراليا الفريق الاكثر من عادي

تونس حاولت لكن في بعض الحالات خانتها التوفيق
لكن في العموم تونس لم تلعب بطريقة تسمح لها
بخلق فرص او التحكم في اللعب

تبقى الاشارة ان لتونس فرصة وحيدة و هي الفوز على فرنسا في آخر جولة
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