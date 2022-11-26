خسارة مفاجئة لتونس

الحقيقة تونس لم تقدم المنتظر منهاخصوصا بعد الانطباع الجيد الذي تركوه بأداء جيدامام الدنماركتونس دخلت بطريقة لعب عشوائية و غريبة جدا جداو تركت الملعب لأستراليا الفريق الاكثر من عاديتونس حاولت لكن في بعض الحالات خانتها التوفيقلكن في العموم تونس لم تلعب بطريقة تسمح لهابخلق فرص او التحكم في اللعبتبقى الاشارة ان لتونس فرصة وحيدة و هي الفوز على فرنسا في آخر جولة