ارقام تهمك

هند
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 471
- النقاط
- 21
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
120/80 ضغط الدم الطبيعي
120/80 المستوى الطبيعي للسكر
80/60 العمل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة
200 نسبة الكوليسترول الطبيعي بالدم
2/3 لترات من الماء ينصح تناوله في اليوم
7/9 ساعات النوم الموصى بها يوميا
120/80 المستوى الطبيعي للسكر
80/60 العمل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة
200 نسبة الكوليسترول الطبيعي بالدم
2/3 لترات من الماء ينصح تناوله في اليوم
7/9 ساعات النوم الموصى بها يوميا