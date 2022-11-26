ارقام تهمك

120/80 ضغط الدم الطبيعي



120/80 المستوى الطبيعي للسكر



80/60 العمل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة



200 نسبة الكوليسترول الطبيعي بالدم



2/3 لترات من الماء ينصح تناوله في اليوم



7/9 ساعات النوم الموصى بها يوميا