ارقام تهمك

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هند

هند

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
471
النقاط
21
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
120/80 ضغط الدم الطبيعي

120/80 المستوى الطبيعي للسكر

80/60 العمل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة

200 نسبة الكوليسترول الطبيعي بالدم

2/3 لترات من الماء ينصح تناوله في اليوم

7/9 ساعات النوم الموصى بها يوميا
 
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