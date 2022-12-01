الثقافة الدينية

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,844
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
يعتبر الدين من أهم المواضيع التي يجب الإلمام بتفاصيلها حتى يسعد الإنسان في الدنيا، والآخرة معاً، ومن هنا فإن التعرف على الدين من مصادره الصحيحة التي تفهمه على حقيقته، وتفهم المقصد الأعظم من ورائه وهو توفير السعادة للإنسان، وليس القضاء عليه، أو احتقاره، يعتبر من الأمور التي يجب على كل من تهمه مصلحته الخاصة، والمصلحة العامة الإلمام بها، والتعرف عليها
 
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