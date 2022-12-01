الثقافة الدينية

يعتبر الدين من أهم المواضيع التي يجب الإلمام بتفاصيلها حتى يسعد الإنسان في الدنيا، والآخرة معاً، ومن هنا فإن التعرف على الدين من مصادره الصحيحة التي تفهمه على حقيقته، وتفهم المقصد الأعظم من ورائه وهو توفير السعادة للإنسان، وليس القضاء عليه، أو احتقاره، يعتبر من الأمور التي يجب على كل من تهمه مصلحته الخاصة، والمصلحة العامة الإلمام بها، والتعرف عليها