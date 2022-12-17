رولي الفانيلا

- 6 بيض- 6 ملاعق اكل سكر- 6 ملاعق اكل فرينة (طحين او دقیق)- 6 ملاعق اكل زيت- ملعقة صغيرة خميرة- فانيليا- رشة ملح- مربى المشمس أو أي ذوق- سكر ناعم لتزيينأو التزيين حسب الرغبةنفصل الصفار عن البياض ونطلع البياض مع السكر حتى يصبح مثلالمورانق ثم نضع الصفار ونضرب ونضع الزيت ونضرب نوقف الباتور ونغربلالفرينة (طحين) مع الخميرة ونضيفهم قليلا قليلا نصب الخليط في صينية (مع وضع ورق الطبخ)نسويه ولما يستوي نغطيه قليلا ونضع له المعجون و الشكولا البيضاء (الشكلاطة البيضاء اختيارية ) ونلويه ونرش عليه السكر الناعمبالصحة والهنا