حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 12 أوت 2018
- المشاركات
- 605
- النقاط
- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
رولي الفانيلا
المكونات:
- 6 بيض
- 6 ملاعق اكل سكر
- 6 ملاعق اكل فرينة (طحين او دقیق)
- 6 ملاعق اكل زيت
- ملعقة صغيرة خميرة
- فانيليا
- رشة ملح
- مربى المشمس أو أي ذوق
- سكر ناعم لتزيين
أو التزيين حسب الرغبة
طريقة التحضير:
نفصل الصفار عن البياض ونطلع البياض مع السكر حتى يصبح مثل
المورانق ثم نضع الصفار ونضرب ونضع الزيت ونضرب نوقف الباتور ونغربل
الفرينة (طحين) مع الخميرة ونضيفهم قليلا قليلا نصب الخليط في صينية (مع وضع ورق الطبخ)
نسويه ولما يستوي نغطيه قليلا ونضع له المعجون و الشكولا البيضاء (الشكلاطة البيضاء اختيارية ) ونلويه ونرش عليه السكر الناعم
بالصحة والهنا
المكونات:
- 6 بيض
- 6 ملاعق اكل سكر
- 6 ملاعق اكل فرينة (طحين او دقیق)
- 6 ملاعق اكل زيت
- ملعقة صغيرة خميرة
- فانيليا
- رشة ملح
- مربى المشمس أو أي ذوق
- سكر ناعم لتزيين
أو التزيين حسب الرغبة
طريقة التحضير:
نفصل الصفار عن البياض ونطلع البياض مع السكر حتى يصبح مثل
المورانق ثم نضع الصفار ونضرب ونضع الزيت ونضرب نوقف الباتور ونغربل
الفرينة (طحين) مع الخميرة ونضيفهم قليلا قليلا نصب الخليط في صينية (مع وضع ورق الطبخ)
نسويه ولما يستوي نغطيه قليلا ونضع له المعجون و الشكولا البيضاء (الشكلاطة البيضاء اختيارية ) ونلويه ونرش عليه السكر الناعم
بالصحة والهنا