ما الذي يسرق طاقتك وانت نائم؟؟

عند قيامك من النوم في الصباح تجد نفسك متعبا

كثيرا مع ان من المفترض أن تستيقظ نشيطا خاصة بعد نوم هادئ طويلا

من الأسباب المهمة التي تسرق طاقتك وجهدك وانت نائم ان تنام على فكرة سلبية جدا مثل حالات الخصام مع الاخباب والأصدقاء أو توترات في محيط العمل أو فكرة محيرة ومقلقة جدا لك

عقلك الباطن يلتقط الفكرة الاخيرة قبل نومك ويستمر في العمل عليها طول الليل قد يتجسد ذلك احيانا في أحلام مزعجة غير مريحة ابدا أو تقطع في النوم وفي الصباح تجد نفسك متعبا

وهذا ناتج عن تلك الفكرة السلبية التي امتدت جهدك وطاعتك حتى وانت نائم