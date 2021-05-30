✍️ بؤس الوظيفة 📔

Bfatiha
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 ماي 2021
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- محل الإقامة
- منتدي الامة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
بؤس الوظيفة :
اقبح شيء هو ان تكون موظفا مقبوضا عليك من الثامنة صباحًا الى الرابعة و النصف مساءً...بينما تمر أشياء جميلة خارج مقر عملك لن تراها...حياتك كاملة ستمر في هذه الدوامة...لن تستطيع التغيب الا بإذن ولن تاخذ عطلة راحة الا برخصة وإذا مرضت لن يصدقك أحد حتى تدلي بشهادة طبية...وأحيانا لن يصدقوا حتى مرضك البادي على وجهك فيرسلونك الى الفحص المضاد...لن تتمتع بنوم الصباح ...لن تتمتع بشبابك ستتيه وسط حروب تفرضها طبيعة شغلك ...ستجري عبر وسائل النقل لتكون حاضرا في الوقت الذي حددوه لك ...ستعيش على أعصابك متوترا...تستهلك اقراصا مقوية وأخرى ضد التوترات العصبية...ستظل تتمنى وتنتظر الزيادة في الاجور وترقيات الرتبة والسلم...وتتابع الحوارات الاجتماعية والنقابات...لن يسمح لك بالمغادرة الا بعد ان تقضي سنين في هذه الدوامة أو عندما تبلغ حد السن القانوني ...سيحتفل بك ...وبنهايتك.... وقرب موتك زملاؤك في العمل... يقولون كلمة وداع في حقك ...سيبكي البعض ليس عليك بل على حالهم الذي يشبه حالك...
سيمنحك رئيسك المباشر شهادة وهدية بلا قيمة هي عزاء أمام حياتك التي سرقت منك ...ستعود الى البيت صامتا... وفي صباح أول يوم من تقاعدك ستنتبه أن الأولاد رحلوا عن البيت وأن شريك حياتك هرم وغشى الشيب رأس تتمعن فيه تتساءل متى وقع كل هذا...
حينها سينادي المنادي فيك ...ان الوظيفة تسرق الأعمار بلا فائدة...سيعاتبك ضميرك آخر عتاب...
لماذا لم تغادريها وأنت في كامل طاقتك لتستمتع بلحضات زوجك وابناءك وبالحياة ....ستجيب نفسك في آخر إعلان هزيمتك ... لم تكن لدي الإمكانيات ولم يكن لدي خيار ثاني ... ستستسلم آخر استسلام ...ستركن الى النوم ستصاب باليأس والاكتئاب وتبدأ رحلة علاجاتك سترحل دون ان يعلم أحد بموتك...فمن عاش حاني الرأس يموت دون مقاومة ...بينما سيتقدم العديد من الشباب بعد رحيلك الى مباراة تخص نفس وظيفتك وسيحلمون كما كان حلمك وانت في أوج شبابك...فتتكرر المأساة بينما ...حياتك وحياتهم الجميلة لن تتكرر....