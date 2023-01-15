كيف تكتب محتوى جذاب مؤثر وفعال

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,894
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم جميعا



كيف تجعل موضوعك ومحتواك جذاب ومؤثر وفعال؟

[ نسعى لان تكون هذه السنة في منتدى اللمة سنة كتابة ونشر محتوى جيد وجذاب باكثر المقاييس فعالية لفائدة أصحابها وللقارئ وللمنتدى,لماذا التحسين في طريقة كتابة ونشر المحتوى؟
بعض التغييرات طرأت في مزايا وشروط ظهور المحتوى ( المواضيع بانواعها ) على الانترنت وتصدر نتائج البحث بات ضروريا التحسين من كتابتنا للمواضيع وتطوير أساليبها المتعددة لتقديم محتوى أفضل وأكثر بحثًا ودقة للقراء وذلك بفهم وتحقيق بعض الخطوات لن اتطرق لكثيرها سأحاول تبسيطها واختصارها واختيار أهمها قدر الامكان, أدعوا الجميع للمشاركة في صناعة محتوى ونشر مواضيع وادراج مشاركات لتكون هذه السنة مثمرة ومتميزة بالنسبة لمنتدى اللمة الجزائرية, دعونا نكتشف مواهبكم قدراتكم وابداعاتكم]

ماهي مكونات أي موضوع جيد :
صدق! هي نفسها التي درسناها في المدرسة.

العنوان :
على العنوان ان يكون مفهوما وغير مبالغ فيه وخالي من الاخطاء الاملائية وغير مشوه وأن يصف محتوى الموضوع ومرتبط به كما يحتوي على الكلمات الاساسية للموضوع. الكلمات الاساسية هي ما ترشد الباحث في الانترنت الى موضوعك فتختار اظهاره في النتائج.
مثال : موضوع يتحدث عن ارشادات في تربية الأطفال يجب ان يحتوي العنوان على الاقل على الكلمتين الأساسيتين (تربية الاطفال) وتسمى ( الكلمات المفتاحية )

المقدمة :

هو تمهيد و توتيد لماهو قادم ومن خلاله يمكنك ان تقنع القارئ بأهمية الموضوع وتدفعه لاستكماله، أول الكلمات من الموضوع هامة جدًا لمحركات البحث ويجب أن تشمل الكلمات المفتاحية الرئيسية والأساسية للموضوع بشكل غير كثيف ومبالغ فيه.
لا تجعل البداية غير مفهومة وتحوي جمل وعبارات بدون فائدة.

المحتوى :
عند كتابة المحتوى اطرح فقط هذا السؤال عن نفسك :
هل يقدّم هذا المحتوى وصفًا وافيًا وكاملاً ومفيدا عن الموضوع المراد الخوض فيه ؟
واستعن بهذه الامور المهمة :
-أضف روابط لمواضيع مشابهة من كتابتك او من مواضيع الاعضاء تناسب لب الموضوع او يتفرع نحوها.
-يمكنك إضافة روابط إمّا لصفحاتك الشخصية في المنصات المختلفة او مصادر مهمة بشكل يخدم ويثري الموضوع.
-اذا نقلت موضوع حاول أن تكتب فحواه بأسلوبك دون نسخه بالكامل وضع لمستك عليه واذا اضطررت لنسخه ضع اخره المصدر الاصلي.
-حاول ادماج الوسائط المتنوعة ,, الفيديو , الصور , لاثراء المحتوى
-اكتب المحتوى بدقة وإيجاز وتسلسل واضح حاول ادراج عنوان فرعي لكل فقرة لوصفها اذا كان الموضوع طويل.
-ادرج الكلمات الدلالية عند كل موضوع بحيث تحتوي على أهم الكلمات والجمل في موضوعك هذا مهم لتسهيل الوصول اليه.
1673788208727.png

وتجنب الاتي :
- لا تنسخ الصور مباشرة من جوجل خاصة المنتشرة بكثرة بل استخدم مواقع صور مفتوحة ومجانية وحاول تضع صور مصدرها أجنبي حتى لا تنسخ من محتوى عربي مكرر بكثرة او ابحث عنها باللغة الاجنبية.
- كتابة نص غير مرتّب يحتوي على أخطاء هجائية ونحوية كثيرة ورموز غير مهمة.
- نسخ ولصق محتوى قديم مستهلك ومكرر بكثرة او غير مجرب ولست متأكدا من صحته.


الخاتمة : هي تلخيص او استكمال للموضوع او اجابة على استفسارات طرحت او بداية فتح نقاش حوله حاول ان تهتم بالخاتمة فهي باقة ماجاء في الموضوع.

في الاخير حاول ان تشارك موضوعك المطروح هنا مع منصات أخرى باستعمال هذه الخاصية:
1673789950803.png
حاول أن يكون للمنتدى نصيب من مشاركاتك في مواقع أخرى واجعل فيها رابطا شرعيا لموضوع او مشاركة تجدها هنا

نصيحة:
-لا تيأس ولا تتوقف استمر في نشر المحتوى فهناك من يتابعك وينتفع بما تنشر حتما ويترقب جديدك, في الاخير لن تخسر سوى الوقت الذي ضيعته دون أن تفيد او تستفيد او تنشر محتوى جذاب مؤثر وفعال.
-التفاعل سلوك ايجابي تبنى عليه الأمم والمجتمعات الفعالة وتتطور وفق مستوياته فنتمنى ان ينال مجتمعنا الجزائري والعربي من نعمة التفاعل والتشارك ما يجعلنا نرتقي في حواراتنا وطموحاتنا ومشاريعنا سواء كانت دراسة او تدريبا او وظيفة او عملا حرا او جانبا نفسيا واجتماعيا ودينيا.
- انعدام التفاعل مع بعضنا البعض معناه اعدام المنفعة في مجتمعنا.
 
آخر تعديل:
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
7,894
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي
@زخرفة حرف @lale çiçeği @rafid2
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @مواكب الراحلين @أريج محمد
@ahmedroyce339@ @rose09000@ @opira99
@ام محمد24 @أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @Rayhan
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@السها
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top