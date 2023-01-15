كيف تكتب محتوى جذاب مؤثر وفعال

بسم الله الرحمن الرحيم ​

كيف تجعل موضوعك ومحتواك جذاب ومؤثر وفعال؟

نسعى لان تكون هذه السنة في منتدى اللمة سنة كتابة ونشر محتوى جيد وجذاب باكثر المقاييس فعالية لفائدة أصحابها وللقارئ وللمنتدى,لماذا التحسين في طريقة كتابة ونشر المحتوى؟

بعض التغييرات طرأت في مزايا وشروط ظهور المحتوى ( المواضيع بانواعها ) على الانترنت وتصدر نتائج البحث بات ضروريا التحسين من كتابتنا للمواضيع وتطوير أساليبها المتعددة لتقديم محتوى أفضل وأكثر بحثًا ودقة للقراء وذلك بفهم وتحقيق بعض الخطوات لن اتطرق لكثيرها سأحاول تبسيطها واختصارها واختيار أهمها قدر الامكان, أدعوا الجميع للمشاركة في صناعة محتوى ونشر مواضيع وادراج مشاركات لتكون هذه السنة مثمرة ومتميزة بالنسبة لمنتدى اللمة الجزائرية, دعونا نكتشف مواهبكم قدراتكم وابداعاتكم

العنوان

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المقدمة :

المحتوى

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نصيحة:

لا تيأس ولا تتوقف استمر في نشر المحتوى فهناك من يتابعك وينتفع بما تنشر حتما ويترقب جديدك, في الاخير لن تخسر سوى الوقت الذي ضيعته دون أن تفيد او تستفيد او تنشر محتوى جذاب مؤثر وفعال.

-التفاعل سلوك ايجابي تبنى عليه الأمم والمجتمعات الفعالة وتتطور وفق مستوياته فنتمنى ان ينال مجتمعنا الجزائري والعربي من نعمة التفاعل والتشارك ما يجعلنا نرتقي في حواراتنا وطموحاتنا ومشاريعنا سواء كانت دراسة او تدريبا او وظيفة او عملا حرا او جانبا نفسيا واجتماعيا ودينيا.

- انعدام التفاعل مع بعضنا البعض معناه اعدام المنفعة في مجتمعنا.

السلام عليكم جميعاصدقهي نفسها التي درسناها في المدرسة.على العنوان ان يكون مفهوما وغير مبالغ فيه وخالي من الاخطاء الاملائية وغير مشوه وأن يصف محتوى الموضوع ومرتبط به كما يحتوي على الكلمات الاساسية للموضوع. الكلمات الاساسية هي ما ترشد الباحث في الانترنت الى موضوعك فتختار اظهاره في النتائج.مثال : موضوع يتحدث عن ارشادات في تربية الأطفال يجب ان يحتوي العنوان على الاقل على الكلمتين الأساسيتين (تربية الاطفال) وتسمى ( الكلمات المفتاحية )هو تمهيد و توتيد لماهو قادم ومن خلاله يمكنك ان تقنع القارئ بأهمية الموضوع وتدفعه لاستكماله، أول الكلمات من الموضوع هامة جدًا لمحركات البحث ويجب أن تشمل الكلمات المفتاحية الرئيسية والأساسية للموضوع بشكل غير كثيف ومبالغ فيه.لا تجعل البداية غير مفهومة وتحوي جمل وعبارات بدون فائدة.عند كتابة المحتوى اطرح فقط هذا السؤال عن نفسك :هل يقدّم هذا المحتوى وصفًا وافيًا وكاملاً ومفيدا عن الموضوع المراد الخوض فيه ؟-أضف روابط لمواضيع مشابهة من كتابتك او من مواضيع الاعضاء تناسب لب الموضوع او يتفرع نحوها.-يمكنك إضافة روابط إمّا لصفحاتك الشخصية في المنصات المختلفة او مصادر مهمة بشكل يخدم ويثري الموضوع.-اذا نقلت موضوع حاول أن تكتب فحواه بأسلوبك دون نسخه بالكامل وضع لمستك عليه واذا اضطررت لنسخه ضع اخره المصدر الاصلي.-حاول ادماج الوسائط المتنوعة ,, الفيديو , الصور , لاثراء المحتوى-اكتب المحتوى بدقة وإيجاز وتسلسل واضح حاول ادراج عنوان فرعي لكل فقرة لوصفها اذا كان الموضوع طويل.-ادرج الكلمات الدلالية عند كل موضوع بحيث تحتوي على أهم الكلمات والجمل في موضوعك هذا مهم لتسهيل الوصول اليه.- لا تنسخ الصور مباشرة من جوجل خاصة المنتشرة بكثرة بل استخدم مواقع صور مفتوحة ومجانية وحاول تضع صور مصدرها أجنبي حتى لا تنسخ من محتوى عربي مكرر بكثرة او ابحث عنها باللغة الاجنبية.- كتابة نص غير مرتّب يحتوي على أخطاء هجائية ونحوية كثيرة ورموز غير مهمة.- نسخ ولصق محتوى قديم مستهلك ومكرر بكثرة او غير مجرب ولست متأكدا من صحته.هي تلخيص او استكمال للموضوع او اجابة على استفسارات طرحت او بداية فتح نقاش حوله حاول ان تهتم بالخاتمة فهي باقة ماجاء في الموضوع.في الاخير حاول ان تشارك موضوعك المطروح هنا مع منصات أخرى باستعمال هذه الخاصية:حاول أن يكون للمنتدى نصيب من مشاركاتك في مواقع أخرى واجعل فيها رابطا شرعيا لموضوع او مشاركة تجدها هنا