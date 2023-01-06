سلسلة "هيا نكتب كيف هي الحياة و كيف نحن" .. رابع موضوع : ( أنتم الطلقاء و المشاهدة بالأدمغة و من يرخس أكثر ).

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

) ( وقفت ومن بعد قعدت واحد ما صفقلي

هكذا بدات حكاية الجياحة .. لأنه باش تشوف انسان بعقله يدير عفايس و يهدر كلام كيما اللي قال : لوكان جات بنادم و صح ولات بنادم.. لأنه باش تشوف انسان بعقله يدير عفايس و يهدر كلام كيما اللي قال :

"والله يا الماتش غير يتعاود "

و يحلف

بالله

, كاااارثة يعني و

الجياحة

..

مواقع التواصل الاجتماعي فقط تكشف العقلية الحقيقة , من بكري هكا دايرين علاش تحصلوها ..؟ واشنو بعد ظهور مثل هذه المواقع تم اخراج دارت اسم ليها..مواقع التواصل الاجتماعي فقط تكشف العقلية الحقيقة , من بكري هكا دايرين علاش تحصلوها ..؟ واشنو بعد ظهور مثل هذه المواقع تم اخراج

اللبؤة

التي بداخل

أدمغةالناس

.. فعوض أن ينطحوا بها عند الزعاف أصبحوا يشطحون بها .. .. فعوض أن ينطحوا بها عند الزعاف أصبحوا يشطحون بها ..

هنا واش نقولك :

أولا :

يا سيد شطاح ويا مبهلل نفسك أمام الأمم اللي تحب تشوف و تسمع صوالح جياحة هذي " ياااو الرجل في زمانه كي كان يحكموا الفيد و ما يلقى ما يدير يهبط للغابة يصيد

سبع

ثانيا

:

يا مرى يا اللي تخلعت كي طلعت شوية فالميزان اه واقيلا عندها ليفوسات ولا فيلتر اللي نحالها كامل الديفوات يااااو المرأة في زمانها كانت كي يبقا لها شوية وقت تروح تخدم الشقا ليماها و تتهلى في باباها

ثالثا :

كي

الرجل

كي

المرى

عمركم ما تقدرو تفرقوا

هذا

عن

هذه

في زوج يسالو في كامل هذا الانتشار الرهيب للفسق و العار و

الجياحة

هي اللي صنعت الاسم الذي يجمعهما في كلمة..

رابعا :

مقارنة

( الناس في وحد بلاد عرفت التطور نقولولها الدول الاوروبية عالم مليء بكل الأمور العجيبة التي لا يتوقعها عقلمك

Mais

هوما يدفعو دراهم باش يغطيو التبهدايل و الفضائح تاعهم ماشي باش يبانوا يروحو يديرو فضيحة ولا تبهديلة باش يطلعوا على لسان الغاشي هنا كاين خلل في شيفرات الأدمغة تاعنا و تاعهم ؟؟؟ )

رجعوني للمفيد اه جماعة واش عرف يحرك هذا المجتمع ..؟ كي جات التسعينات خرج غير اللي يضرب

الرقاب

تاع خاوته حتى من لحموا و سال الدم .. وفي بلاد خاوة خاوة ا للي قتل الرايس و ا للي كان همو شوية فتات ايا باعوها و من بعد تيراو عليهم من وحد بلاد مادابيها الخراب هذا و قعدو

زقوقو

من باب لباب ووالو ما تبدل كي اللي قتل كي اللي ناض يعيط و يقول "الحرية" و الأدمغة في

جياحة

, وشكون يقرى باش يتثقف باش واحد ما يلعبهالو .. ؟



تغني بقلبك للبحور يا تهجر يا توصل تاع عاطفة هذوما .. لا لا هذو تاع سوجيات على المرى و الفساد

"هم

ض د

هن"

و كأنه

الاسلام

ما جاب والو بقينا فارغين و عرضة للفتن و التفاهات وعلاااش ؟ تجي تشوف الكيتمان في الوذن و

هو

يشعل مع ليكلاش و

هي

صحييت , وحنا كيفاش نتعرفو بلي مسلمين اذا خلينا كل واحد يعيش بأفكار الكفار ..؟



شوية تلفون غالي يتساوموا شكون فيهم اللي راه يمشي بالدوريجين و من بعد تلقاهم تقليد أعمى في كلشي , كلشي رايح فالرخس راحوا شوية ستوريات هايجة تولي تعرف تهدر خلوها مع الحرية الشخصية ياك ربي اللي يحاسبهاصحييت , وحنا كيفاش نتعرفو بلي مسلمين اذا خلينا كل واحد يعيش بأفكار الكفار ..؟شوية تلفون غالي يتساوموا شكون فيهم اللي راه يمشي بالدوريجين و من بعد تلقاهم تقليد أعمى في كلشي , كلشي رايح فالرخس راحوا للتيكتوك زعما يصعنوا محتوى مليح لقيناهم الصبغة صفرا ليماش للرجل و جايي شغل ينصح و ا لشيكور مرى تعيط جاية شغل قدوة للنساء ..

هذا فالعلن يحدث و ما هو مستور واش راهم رافدين الله أعلم ..

العجيب الذي لن تجده الا في هذه الادمغة الجايحة هنا :

يخرجلك هذا الجايح و هذه البهلولة تقصف فاللي أعلم منهم , ياو يزيدو يشككوا فالعلم و الدين و النية تاع الناس اللي فاهمة عليهم و قرات لسنوات الف و الف كتاب و عند الاف الشيوخ و الاساتذة يعني ..؟ من تكونون..؟

يجي هذا ولا

هذي

تطعن فالقرضاوي و العثيمين رحمهما الله و تنتقد شوية من البخاري و الناس عن جهالة تنسخ و تلصق فالصفحات و تزيد تديهم كمرجع فالحياة سبحان الله .. وهذو هوما اللي كانوا يضربوا زمان و تزيد تناقش الفكرة عاديو الناس عن جهالة تنسخ و تلصق فالصفحات و تزيد تديهم كمرجع فالحياة سبحان الله .. وهذو هوما اللي كانوا يضربوا زمان رقاب بعض بلا ما علابلهم واش كاين .. وكون تزيد تخرجلهم عفسة يزيدو يزدموا ديراكت و يردخوا بعض و بكل بساطة بلا ما يخمموا..

إذن عزيزي

الجايح

و عزيزتي

الموخدة

"أعطي لنفسك فرصة للتبهليل و الفساد على روحك لكن لا تعطي لنفسك فرصة تنتقد فيها أسيادك و اللي فور عليك "

من أقوالي اللي تستاهل التصفيق و التطبيع لعلام يا محاينك من أقوالي اللي تستاهل التصفيق و التطبيع لعلام يا محاينك



وهكذا نختم الجلسة تاع اليوم التي كان فيها الحكم ب : (والله ما قدرتلكم لوكان نطبق

القانون الفلسفي

يقعد غير أحوال الطقس تدور فالجو و

منتدى اللمة

الأخضر يقاتل من أجل الفخامة خلي نطلقوا سراحهم يااو حنا زعماء نحياو حنا والباقون يطبق عليهم الحكم لكن راهم غاشي يعطوني طريحةخلي نطلقوا سراحهم " أنتم الطلقاء ديرو واش تحبوا بقيادة الحرية الشقراء و الحري الأشقر "