الافراط في تناول مسكنات الالم

ان الاكثار من تناول مسكنات الام بمختلف انواعها قد يؤدي الى العديد من الاضرار ففي مجتمعنا الحالي اغلبية الناس خاصة الشباب يفرطون في تناولها

ومن اضرارها :

• عسر الهضم

•الام في المعدة

• التهاب المعدة

• قرحة في الجهاز الهضمي

• نزيف في احد اجزاء في الجهاز الهضمي

• زيادة خطر الاصابة بامراض القلب و الاوعية الدموية

• الغثيان و التقيؤ

• الدوخة و التعب العام

• حصول اضطرابات في الكلى او في الكبد

• حصول نزيف في اي جزء من الجسم



و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته