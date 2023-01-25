الافراط في تناول مسكنات الالم

abdelghani_06
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ان الاكثار من تناول مسكنات الام بمختلف انواعها قد يؤدي الى العديد من الاضرار ففي مجتمعنا الحالي اغلبية الناس خاصة الشباب يفرطون في تناولها
ومن اضرارها :
• عسر الهضم
•الام في المعدة
• التهاب المعدة
• قرحة في الجهاز الهضمي
• نزيف في احد اجزاء في الجهاز الهضمي
• زيادة خطر الاصابة بامراض القلب و الاوعية الدموية
• الغثيان و التقيؤ
• الدوخة و التعب العام
• حصول اضطرابات في الكلى او في الكبد
• حصول نزيف في اي جزء من الجسم
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ومن اضرارها :
• عسر الهضم
•الام في المعدة
• التهاب المعدة
• قرحة في الجهاز الهضمي
• نزيف في احد اجزاء في الجهاز الهضمي
• زيادة خطر الاصابة بامراض القلب و الاوعية الدموية
• الغثيان و التقيؤ
• الدوخة و التعب العام
• حصول اضطرابات في الكلى او في الكبد
• حصول نزيف في اي جزء من الجسم
و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته