الافراط في تناول مسكنات الالم

abdelghani_06

abdelghani_06

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 جانفي 2023
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ذكر
ان الاكثار من تناول مسكنات الام بمختلف انواعها قد يؤدي الى العديد من الاضرار ففي مجتمعنا الحالي اغلبية الناس خاصة الشباب يفرطون في تناولها
ومن اضرارها :
• عسر الهضم
•الام في المعدة
• التهاب المعدة
• قرحة في الجهاز الهضمي
• نزيف في احد اجزاء في الجهاز الهضمي
• زيادة خطر الاصابة بامراض القلب و الاوعية الدموية
• الغثيان و التقيؤ
• الدوخة و التعب العام
• حصول اضطرابات في الكلى او في الكبد
• حصول نزيف في اي جزء من الجسم

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
 
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