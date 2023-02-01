جميع مسابقات التوظيف فيفري 2023 لكل الولايات

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
68
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى اللمة الجزائرية بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر فيفري 2023
اعلان عن توظيف بالمركز الوطني للوثائق التربوية


اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية


اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية برج بوعريريج (200 منصب)


اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية البويرة


اعلان عن توظيف بمؤسسة المنار للتربية والتعليم


اعلان عن توظيف بشركة ELVA CERAM إلفا سيرام


الولايات المعنية بايداع الملفات لمسابقة المديرية العامة للأمن الوطني


اعلان عن توظيف ببلدية العسافية ولاية الاغواط


عرض عمل اعوان امن بمؤسسة EURL S3 P3-OEB (282 منصب)


عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية للشرق


اعلان توظيف بجريدة Le Soir d’Algérie الناطقة باللغة الفرنسية


اعلانات توظيف جديدة في وهران، بسكرة، المغير، اولاد جلال، تندوف، عين الدفلى، تبسة


اعلان عن فتح ترشح لمنصبين عاليين بمحافظة الغابات لولاية تيبازة


عرض عمل بالصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء CASNOS


اعلان عن توظيف بالمديرية الجهوية للاملاك الوطنية بسكرة المغير اولاد جلال


عرض عمل ببنك التنمية المحلية BDL BANQUE


اعلان عن توظيف بشركة فرسان للحراسة والامن


عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الأعمال الفنية للشرق


عرض عمل بشركة SODEXO


عرض عمل بشركة RED MED


اعلان عن توظيف ببلدية بئر العاتر ولاية تبسة


اعلان عن توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية وهران


عرض عمل بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC


اعلان عن توظيف بجريدة L’EXPRESSION الناطقة باللغة الفرنسية


للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف فيفري 2023

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