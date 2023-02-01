جميع مسابقات التوظيف فيفري 2023 لكل الولايات

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى اللمة الجزائرية بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر فيفري 2023
اعلان عن توظيف بالمركز الوطني للوثائق التربوية
اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية برج بوعريريج (200 منصب)
اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية البويرة
اعلان عن توظيف بمؤسسة المنار للتربية والتعليم
اعلان عن توظيف بشركة ELVA CERAM إلفا سيرام
الولايات المعنية بايداع الملفات لمسابقة المديرية العامة للأمن الوطني
اعلان عن توظيف ببلدية العسافية ولاية الاغواط
عرض عمل اعوان امن بمؤسسة EURL S3 P3-OEB (282 منصب)
عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية للشرق
اعلان توظيف بجريدة Le Soir d’Algérie الناطقة باللغة الفرنسية
اعلانات توظيف جديدة في وهران، بسكرة، المغير، اولاد جلال، تندوف، عين الدفلى، تبسة
اعلان عن فتح ترشح لمنصبين عاليين بمحافظة الغابات لولاية تيبازة
عرض عمل بالصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء CASNOS
اعلان عن توظيف بالمديرية الجهوية للاملاك الوطنية بسكرة المغير اولاد جلال
عرض عمل ببنك التنمية المحلية BDL BANQUE
اعلان عن توظيف بشركة فرسان للحراسة والامن
عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الأعمال الفنية للشرق
عرض عمل بشركة SODEXO
عرض عمل بشركة RED MED
اعلان عن توظيف ببلدية بئر العاتر ولاية تبسة
اعلان عن توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية وهران
عرض عمل بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC
اعلان عن توظيف بجريدة L’EXPRESSION الناطقة باللغة الفرنسية
للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف فيفري 2023
اعلان عن توظيف بالمركز الوطني للوثائق التربوية
اعلان عن توظيف بالوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية
اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية برج بوعريريج (200 منصب)
اعلان عن توظيف بمديرية الادارة المحلية لولاية البويرة
اعلان عن توظيف بمؤسسة المنار للتربية والتعليم
اعلان عن توظيف بشركة ELVA CERAM إلفا سيرام
الولايات المعنية بايداع الملفات لمسابقة المديرية العامة للأمن الوطني
اعلان عن توظيف ببلدية العسافية ولاية الاغواط
عرض عمل اعوان امن بمؤسسة EURL S3 P3-OEB (282 منصب)
عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية للشرق
اعلان توظيف بجريدة Le Soir d’Algérie الناطقة باللغة الفرنسية
اعلانات توظيف جديدة في وهران، بسكرة، المغير، اولاد جلال، تندوف، عين الدفلى، تبسة
اعلان عن فتح ترشح لمنصبين عاليين بمحافظة الغابات لولاية تيبازة
عرض عمل بالصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية لغير الاجراء CASNOS
اعلان عن توظيف بالمديرية الجهوية للاملاك الوطنية بسكرة المغير اولاد جلال
عرض عمل ببنك التنمية المحلية BDL BANQUE
اعلان عن توظيف بشركة فرسان للحراسة والامن
عرض عمل بشركة الدراسات وانجاز الأعمال الفنية للشرق
عرض عمل بشركة SODEXO
عرض عمل بشركة RED MED
اعلان عن توظيف ببلدية بئر العاتر ولاية تبسة
اعلان عن توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية وهران
عرض عمل بالهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء CTC
اعلان عن توظيف بجريدة L’EXPRESSION الناطقة باللغة الفرنسية
للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف فيفري 2023
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