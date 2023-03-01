جميع مسابقات التوظيف مارس 2023

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
69
النقاط
3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى اللمة الجزائرية بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص توظيف الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر مارس 2023

اعلان توظيف بالمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية


اعلان توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت


توظيف بشركة كوسيدار Cosider مستغانم


اعلان توظيف بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بأدرار


اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين الصفراء النعامة


توظيف بشركة كوسيدار COSIDER TRAVAUX PUBLICS بورقلة


توظيف ببنك الخليج الجزائر AGB بورڨلة


توظيف بشركة خطوط الأنابيب الوطنية ENAC


توظيف بمؤسسة air-express للطيران


توظيف اعوان امن بمؤسسة SHAPS (50 منصب)


توظيف بشركة كوسيدار COSIDER CANALISATION


اعلان توظيف بشركة خاصة لصناعة المصابيح الكهربائية (للنساء)


توظيف توظيف بشركة كوسيدار للبناء Cosider الجلفة

للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف مارس 2023


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