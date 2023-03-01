جميع مسابقات التوظيف مارس 2023

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 69
- النقاط
- 3
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى اللمة الجزائرية بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص توظيف الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر مارس 2023
اعلان توظيف بالمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية
اعلان توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت
توظيف بشركة كوسيدار Cosider مستغانم
اعلان توظيف بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بأدرار
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين الصفراء النعامة
توظيف بشركة كوسيدار COSIDER TRAVAUX PUBLICS بورقلة
توظيف ببنك الخليج الجزائر AGB بورڨلة
توظيف بشركة خطوط الأنابيب الوطنية ENAC
توظيف بمؤسسة air-express للطيران
توظيف اعوان امن بمؤسسة SHAPS (50 منصب)
توظيف بشركة كوسيدار COSIDER CANALISATION
اعلان توظيف بشركة خاصة لصناعة المصابيح الكهربائية (للنساء)
توظيف توظيف بشركة كوسيدار للبناء Cosider الجلفة
للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف مارس 2023
اعلان توظيف بالمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية
اعلان توظيف بمديرية الصحة والسكان لولاية تيسمسيلت
توظيف بشركة كوسيدار Cosider مستغانم
اعلان توظيف بالمؤسسة الإستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بأدرار
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين الصفراء النعامة
توظيف بشركة كوسيدار COSIDER TRAVAUX PUBLICS بورقلة
توظيف ببنك الخليج الجزائر AGB بورڨلة
توظيف بشركة خطوط الأنابيب الوطنية ENAC
توظيف بمؤسسة air-express للطيران
توظيف اعوان امن بمؤسسة SHAPS (50 منصب)
توظيف بشركة كوسيدار COSIDER CANALISATION
اعلان توظيف بشركة خاصة لصناعة المصابيح الكهربائية (للنساء)
توظيف توظيف بشركة كوسيدار للبناء Cosider الجلفة
للاطلاع على جميع هذه المسابقات من هنا توظيف مارس 2023