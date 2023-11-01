جميع مسابقات وإعلانات التوظيف نوفمبر 2023

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى الجلفة بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص توظيف الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر نوفمبر 2023​





اعلان عن توظيف بالإدارة المركزية لوزارة الإتصال بالجزائر العاصمة (43 منصب)

عرض عمل بشركة نفطال NAFTAL GPL

اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية تلمسان (202 منصب)

اعلان توظيف بشركة كوندور SPA CONDOR electronics (100 منصب)

توظيف 17 عون امن بشركة الحماية الامن والحراسة PROSEG

اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية بومرداس

اعلان عن توظيف بالسفارة الألمانية في الجزائر

اعلان توظيف بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في عدة ولايات (82 منصب)

عروض عمل جديدة بشركة كوسيدار Cosider في الجلفة والمسيلة

اعلان عن توظيف بمركز التكوين المهني والتمهين محمد عرفاوي المنظر الجميل قسنطينة

اعلان عن توظيف بمديرية الخدمات الجامعية

غليزان

اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مجانة برج بوعريريج



