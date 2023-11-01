جميع مسابقات وإعلانات التوظيف نوفمبر 2023

xavihichem2424
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي منتدى الجلفة بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسرنا ان نقدم لكم موضوع ملخص توظيف الشهر الذي نحاول فيه جمع لكم اغلبية مسابقات التوظيف يتم الاعلان عنها في شهر نوفمبر 2023
اعلان عن توظيف بالإدارة المركزية لوزارة الإتصال بالجزائر العاصمة (43 منصب)
عرض عمل بشركة نفطال NAFTAL GPL
اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية تلمسان (202 منصب)
اعلان توظيف بشركة كوندور SPA CONDOR electronics (100 منصب)
توظيف 17 عون امن بشركة الحماية الامن والحراسة PROSEG
اعلان عن توظيف بمديرية التربية لولاية بومرداس
اعلان عن توظيف بالسفارة الألمانية في الجزائر
اعلان توظيف بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في عدة ولايات (82 منصب)
عروض عمل جديدة بشركة كوسيدار Cosider في الجلفة والمسيلة
اعلان عن توظيف بمركز التكوين المهني والتمهين محمد عرفاوي المنظر الجميل قسنطينة
اعلان عن توظيف بمديرية الخدمات الجامعية
غليزان
اعلان عن توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية مجانة برج بوعريريج
للاطلاع على جميع هذه المسابقات والمزيد منها من هنا توظيف نوفمبر 2023