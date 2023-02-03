اجمل ابيات الشعر الفصيح

حفياد آدم

حفياد آدم

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إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
715
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
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الشعر الفصيح هو الشعر الذي يُبنى بالاعتماد على قواعد العروض الشعرية التي وضعها الفراهيدي، يلتزم بقافية واحدة وبحر شعريّ ذي نغمة موسيقية ثابتة. نقدّم لكم في هذا المقال مجموعة من أبيات الشعر العربي الفصيح المختلفة.

(منقول للإفادة)

الشّعر
إنّ الشّعرَ مِنَ الفُنون العربيّة الأولى عند العرب، فقد برزَ هذا الفنُ في التّاريخ الأدبيّ العربيّ منذُ قديمِ العصور إلى أنْ أصبحَ وثيقةً يمكنُ مِن خلالها التعرّفُ على أوضاعِ العرب، وثقافتِهم، وأحوالهم، وتاريخهم؛ إذ حاول العرب تمييز الشّعر عن غيره من أنواع الكلام المُختلف، من خلال استخدامِ الوزن الشعريّ والقافية، فأصبح الشّعر عندهم كلاماً موزوناً يعتمدُ على وجود قافيّةٍ مناسبة لأبياته، نتيجةً لذلك ظهرتْ العديدُ مِنَ الكُتُبِ الشعريّة، والثقافيّة العربيّة التي بَيّنت كيفيّة ضبط أوزان الشعر، وقوافيه، وأشكاله البلاغيّة التي ينبغي اتّباعها واعتمادها عند الاستعارة، والتّشبيه، وصنوف البديع والكنايّة في الكتابة الشعريّة.
تعريف الشّعر
الشّعر هو كلامٌ يعتمدُ على استخدامِ موسيقا خاصّةٍ به يُطلقُ عليها مُسمّى الموسيقا الشعريّة. كما يُعرفُ الشّعرُ بأنّه نوعٌ من أنواع الكلام يعتمدُ على وزنٍ دقيقٍ، ويُقصدُ فيه فكرةٌ عامّة لوصفِ وتوضيح الفكرة الرّئيسة الخاصّة بالقصيدة. ومن التّعريفات الأُخرى للشّعر هو الكلماتُ التي تحملُ معانٍ لغويّة تؤثّرُ على الإنسان عند قراءته، أو سماعه، وأيُّ كلامٍ لا يحتوي على وزنٍ شعريّ لا يُصنّفُ ضمن الشّعر.
تاريخ الشّعر
يعودُ تاريخ الشّعر العربيّ إلى شبه الجزيرةِ العربيّة، وتحديداً عصر ما قبل الإسلام؛ إذ حرص العرب على ربطِ المُناسبات والأحداث الخاصّة بهم بالقصائد الشعريّة، ومن ثم عَمِلوا على تطوير صورة القصيدة، وكان لهذا التطوّر نتائجهُ المُهمّة والتي ما زالت محفوظةً في الكُتُبِ التاريخيّة القديمة للشّعر العربي. مع وصول الإسلام إلى الجزيرة العربيّة حافظ الشّعرُ العربيُّ على تطوّره، ولكن أصبح الشعراءُ أكثر حذراً في كتابةِ القصيدة الشعريّة؛ إذ اختفتْ العبارات أو الألفاظ التي لا تتناسبُ مع قواعد الدّين الإسلاميّ، وأيضاً ساهم انتشار الإسلام واللّغة العربيّة خارج الجزيرة العربيّة في ظهور الشّعر الجديد، أو ما يطلقُ عليه مُسمّى (الشّعر الحديث)، وقد اعتمد على الشّعر العاطفيّ مع اهتمامه بتطوير لغة الشّعر القديم، والتي لم تعُد تتوافقُ مع اللّغة الشعريّة الحديثة عند الشّعراء العرب.
عناصر الشعر يتكوّنُ الشعرُ العربيُّ من خمسة عناصر وهي:
العاطفة: هي الشّعورُ الذي يضيفهُ الشّاعرُ إلى القصيدةِ الشعريّة، مثل: الفرح، والحُزن، والحُب، والغضب، وغيرها من المشاعر الأُخرى، والتي تساهمُ في توضيح هدف الشّاعر من كتابة القصيدة.
الفكرة: هي العملُ الفكريّ الذي يعتمدُ على أفكارِ الشّاعر، ويستخدمها لبناء نص القصيدة بناءً عليها، وعادةً يعتمدُ الشّعراءُ على فكرةٍ رئيسة واحدة ترتبطُ بالأفكار الأُخرى ضمن أبيات القصيدة الشعريّة.
الخيال: هو كل شيءٍ لا يرتبطُ بالواقع، ويستعينُ به الشّاعر من أجل صياغةِ أبيات قصيدته، ويرتبطُ الخيالُ أيضاً بالصّور الفنيّة الشعريّة، والتي تُساهم في إضافةِ طابعٍ مُميّزٍ للقصيدة.
الأسلوب: هو طريقةُ الشّاعر في كتابةِ القصيدة، وهو الذي يميزُ الشّعراء عن بعضهم بعضاً في الكتابة الشعريّة؛ إذ لكل شاعرٍ أسلوبٌ خاصٌ فيه يساهمُ في جعلِ قصائده مُميّزة.
النَّظم: هو الأسلوبُ الذي يُستخدمه الشّعراء في الجمعِ بين الألفاظ الشعريّة، والمعاني المقصودة في نصّ القصيدة إذ كلّما تُمكّن الشّاعرُ من نظمِ قصيدته بطريقةٍ صحيحة، كلّما كانت القصيدةُ أكثر بلاغة.
أغراض الشعر العربي هي
الموضوعات التي يتناولها الشّاعر في القصيدة الشعريّة وتقسمُ إلى الآتي:
الوصف: هو استخدامُ الشّاعر للكلمات الشعريّة من أجل التّعبير عن موقفٍ، أو مشهدٍ مُعيّن، وقد يكونُ هذا الوصف لشيءٍ طبيعيّ، أو جامد. ومن الأمثلة على الوصف أن يصفَ الشّاعرُ جمال محبوبته، أو يصف جمال بلدته أو مكانٍ ما مثل قريته أو منزله.
المدح: هو من أغراض الشّعر القديمة، وقد كان يُستخدَمُ من أجل ذِكر الصّفات الحميدة والجيّدة في شخصيّة الممدوح، وأحياناً قد يبالغُ بعضُ الشّعراء في المدح من خلال استخدامِ صفاتٍ غير موجودةٍ في الشّخص من أجل كسب ثنائه وتقديره.
الهجاء: هو من أغراض الشّعر القديمة والذي كان يُستخدَمُ في الشّعر الجاهليّ، وتحتوي قصيدةُ الهجاء على مجموعةٍ من الصّفات، والألفاظ التي تَذكرُ مساوئ الشّخص، وتصفه بأقبح الأوصاف.
الرّثاء: هو استخدامُ الشّاعر لمجموعةٍ من الكلمات تساعدُ على ذِكرْ الصّفات الحميدة للميت، ويختصُّ شعرُ الرّثاء بالأشخاصِ ذي المكانة الاجتماعيّة، مثل: الحُكّام، والقادة العسكرييّن، وشيوخ القبائل.
مُقوّمات القصيدة الشعريّة حتى يُطلقَ على النّص الأدبيّ مُسمّى قصيدةٍ شعريّة يجبُ أن يتميّزَ بالمُقوّمات الآتية:[٤] وحدة الوزن: أيّ يجبُ أن تكونَ كافّة أبيات القصيدة الشعريّة مُتشابهةً في الوزن الشعريّ من حيثُ ترتيبُ التّفعيلات العَروضيّة، مع الالتزام بالتّرتيب الشعريّ الصّحيح لموسيقا الشّعر.

ثبات القافية: أيّ يجبُ أن تكونَ القافيةُ في الأبيات الشعريّة للقصيدة مُتوافقةً وثابتةً معاً، بمعنى لو كان آخر حرفٍ في قافية القصيدة ميماً، فيجبُ أن تنتهي كافّةُ قوافي القصيدة بحرف الميم. المُلخّص يُعتبرُ الشّعر هو من أوائلِ الفنون الأدبيّة العربيّة، حيثُ إنّ الشّعر برز في التّاريخ الأدبيّ لدى العرب منذ قديم العصور العربيّة، كما يُعتبرُ الشّعرُ وثيقةً يمكنُ مِن خلالها التعرّفُ على أحوالِ العرب الماضية، بالإضافةِ إلى تاريخهم وثقافتهم وحياتهم العامّة، وعملَ العرب على تمييز الشّعر عن غيره من الفنون الأدبيّة الأُخرى، ممّا ساهم في استخدامِ العديد من التّعريفات لمفهومِ الشّعر؛ لأنّه يُعتبرُ كلاماً مُقفّىً وموزوناً، كما اعتمدت القصيدةُ الشعريّةُ على مُقوّماتٍ يجبُ أن تتميّزَ بها حتى يتمَّ وصفها بأنّها قصيدةٌ صحيحةُ. وللشّعرِ العربيّ مجموعةٌ من العناصر التي يُعتمدُ عليها، وقد استخدم الشّعراء العرب القصيدة الشعريّة في مجموعةٍ من الأغراض الأدبيّة.

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حفياد آدم

حفياد آدم

:: مرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
12 أوت 2018
المشاركات
715
النقاط
1,051
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قصيدة الطّين لإيليا أبو ماضي


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نَسِيَ الطينُ ساعَةً أَنَّهُ طينٌ // حَقيرٌ فَصالَ تيها وَعَربَد

وَكَسى الخَزُّ جِسمَهُ فَتَباهى // وَحَوى المالَ كيسُهُ فَتَمَرَّد

يا أَخي لا تَمِل بِوَجهِكَ عَنّي // ما أَنا فَحمَة وَلا أَنتَ فَرقَد

أَنتَ لَم تَصنَعِ الحَريرَ الَّذي // تَلبَس وَاللُؤلُؤَ الَّذي تَتَقَلَّد

أَنتَ لا تَأكُلُ النُضارَ إِذا جِع // ت وَلا تَشرَبُ الجُمانَ المُنَضَّد

أَنتَ في البُردَةِ المُوَشّاةِ مِثلي // في كِسائي الرَديمِ تَشقى وَتُسعَد

لَكَ في عالَمِ النَهارِ أَماني // وَرُأى وَالظَلامُ فَوقَكَ مُمتَد

وَلِقَلبي كَما لِقَلبِكَ أَحلا // مٌ حِسانٌ فَإِنَّهُ غَيرُ جَلمَد

أَأَمانِيَّ كُلَّها مِن تُرابٍ // وَأَمانيكَ كُلَّها مِن عَسجَد

وَأَمانِيَّ كُلُّها لِلتَلاشي // وَأَمانيكَ لِلخُلودِ المُؤَكَّد

لا فَهَذي وَتِلكَ تَأتي وَتَمضي // كَذَويها وَأَيُّ شَيءٍ يُؤَبَّد

أَيُّها المُزدَهي إِذا مَسَّكَ السُقــ // ـمُ أَلا تَشتَكي أَلا تَتَنَهَّد

وَإِذا راعَكَ الحَبيبُ بِهَجرٍ // وَدَعَتكَ الذِكرى أَلا تَتَوَجَّد

أَنتَ مِثلي يَبَشُّ وَجهُكَ لِلنُعمى // وَفي حالَةِ المَصيبَةِ يَكمَد

أَدُموعي خِل وَدَمعُكَ شَهدٌ // وَبُكائي زُل وَنَوحُكَ سُؤدُد

وَاِبتِسامي السَرابُ لا رَيَّ فيهِ // وَاِبتِساماتُكَ اللَآلي الخَرَّد

فَلَكٌ واحِدٌ يُظِلُّ كِلَينا // حارَ طَرفي بِه وَطَرفُكَ أَرمَد

قَمَرٌ واحِدٌ يُطِلُّ عَلَينا // وَعَلى الكوخ وَالبِناءِ المُوَطَّد

إِن يَكُن مُشرِقاً لِعَينَيكَ إِنّي // لا أَراهُ مِن كُوَّةِ الكوخِ أَسوَد

النُجومُ الَّتي تَراها أَراها // حينَ تَخفى وَعِندَما تَتَوَقَّد

لَستَ أَدنى عَلى غِناكَ إِلَيها // وَأَنا مَعَ خَصاصَتي لَستُ أُبعَد

أَنتَ مِثلي مِنَ الثَرى وَإِلَيهِ // فَلِماذا يا صاحِبي التيه وَالصَد

كُنتَ طِفلاً إِذ كُنتُ طِفلا وَتَغدو // حينَ أَغدو شَيخاً كَبيراً أَدرَد

لَستُ أَدري مِن أَينَ جِئت وَلا ما // كُنتُ أَو ما أَكونُ يا صاحِ في غَد

أَفَتَدري إِذَن فَخَبِّر وَإِلّا // فَلِماذا تَظُنُّ أَنَّكَ أَوحَد

أَلَكَ القَصرُ دونَهُ الحَرَسُ الشا // كي وَمِن حَولِهِ الجِدارُ المُشَيَّد

فَاِمنَعِ اللَيلَ أَن يَمُدَّ رَواقاً // فَوقَه وَالضَبابَ أَن يَتَلَبَّد

وَاِنظُرِ النورَ كَيفَ يَدخُلُ لا يَط // لُبُ أُذناً فَما لَهُ لَيسَ يُطرَد

مرقَدٌ واحِدٌ نَصيبُكَ مِنهُ // أَفَتَدري كَم فيكَ لِلذَرِّ مَرقَد

ذُدتَني عَنه وَالعَواصِفُ تَعدو // في طِلابي وَالجَوُّ أَقتَمَ أَربَد

بَينَما الكَلبُ واجِدٌ فيهِ مَأوىً // وَطَعاما وَالهُرُّ كَالكَلبِ يُرفَد

فَسَمِعتُ الحَياةَ تَضحَكُ مِنّي // أَتَرَجّى مِنك وَتَأبى وَتُجحِد

أَلَكَ الرَوضَةُ الجَميلَةُ فيها // الماء وَالطَير وَالأَزاهِر وَالنَد

فَاِزجِرِ الريحَ أَن تَهُز وَتَلوي // شَجَرَ الرَوضِ إِنَهُ يَتَأَوَّد

وَاِلجُمِ الماءَ في الغَدير وَمُرهُ // لا يُصَفِّق إِلّا وَأَنتَ بِمَشهَد

إِنَّ طَيرَ الأَراكِ لَيسَ يُبالي // أَنتَ أَصغَيتَ أَم أَنا إِن غَرَّد

وَالأَزاهيرُ لَيسَ تَسخَرُ مِن فَق // ري وَلا فيكَ لِلغِنى تَتَوَدَّد

أَلَكَ النَهرُ إِنَّهُ لِلنَسيمِ الرَط // بِ دَرب وَلِلعَصافيرِ مَورِد

وَهوَ لِلشُهبِ تَستَحِمُّ بِهِ في الصَي // فِ لَيلاً كَأَنَّها تَتَبَرَّد

تَدَّعيهِ فَهَل بِأَمرِكَ تَجري // في عُروقِ الأَشجارِ أَو يَتَجَعَّد

كانَ مِن قَبلُ أَن تَجيء وَتَمضي // وَهوَ باقٍ في الأَرضِ لِلجَزر وَالمَد

أَلَكَ الحَقلُ هَذِهِ النَحلُ تَجني // الشَهدَ مِن زَهرِه وَلا تَتَرَدَّد

وَأَرى لِلنِمالِ مُلكاً كَبيراً // قَد بَنَتهُ بِالكَدحِ فيه وَبِالكَد

أَنتَ في شَرعِها دَخيلٌ عَلى الحَق // ل وَلِصٌّ جَنى عَلَيها فَأَفسَد

لَو مَلَكتَ الحُقولَ في الأَرضِ طُرّاً // لَم تَكُن مِن فَراشَةِ الحَقلِ أَسعَد

أَجَميلٌ ما أَنتَ أَبهى مِنَ الوَر // دَةِ ذاتِ الشَذى وَلا أَنتَ أَجوَد

أَم عَزيز وَلِلبَعوضَةِ مِن خَدَّي // كَ قوت وَفي يَدَيكَ المُهَنَّد

أَم غَنِيٌّ هَيهاتِ تَختالُ لَولا // دودَةُ القَزِّ بِالحَباءِ المُبَجَّد

أَم قَوِيٌّ إِذَن مُرِ النَومَ إِذ يَغـ // ـشاك وَاللَيلُ عَن جُفونِكَ يَرتَد

وَاِمنَعِ الشَيبَ أَن يَلِمَّ بِفَو // دَيك وَمُر تَلبُثِ النَضارَةُ في الخَد

أَعَليمٌ فَما الخَيالُ الَّذي يَطـ // ـرُقُ لَيلاً في أَيِّ دُنيا يولَد

ما الحَياةُ الَّتي تَبين وَتَخفى // ما الزَمانُ الَّذي يُذَم وَيُحمَد

أَيُّها الطينُ لَستَ أَنقى وَأَسمى // مِن تُرابٍ تَدوسُ أَو تَتَوَسَّد

سُدتَ أَو لَم رَسُد فَما أَنتَ إِلّا // حَيَوانٌ مُسَيَّرٌ مُستَعبَد

إِنَّ قَصراً سَمَكتُهُ سَوفَ يَندَكُّ // وَثَوباً حَبَكتَهُ سَوفَ يَنقَد

لا يَكُن لِلخِصامِ قَلبَكَ مَأوىً // إِنَّ قَلبي لِلحَبيبِ أَصبَحَ مَعبَد

أَنا أَولى بِالحُبِّ مِنك وَأَحرى // مِن كِساءٍ يَبلى وَمالٍ يَنفَد

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