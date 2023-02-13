سيساعدك محامي الإعاقة طويل الأمد على تجنب الأخطاء المكلفة

رشا مهدي
:: عضو منتسِب ::
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تجعل شركات التأمين عملية التقديم صعبة عن قصد ، وقد تحاول الاستفادة منك طوال العملية. يمكن للمحامي شرح سياسة شركة التأمين الخاصة بك حتى يكون لديك فهم واضح للتغطية والاستحقاقات القانونية الخاصة بك.
بدون مساعدة ، قد تقول عن غير قصد شيئًا ضارًا يمكن استخدامه ضدك. تذكر أنه ليس من غير المألوف أن تقوم شركات التأمين بتسمية الأشياء عن قصد بطريقة لخداعك أو إرباكك. إذا قمت بملء نموذج واحد بشكل غير صحيح ، فقد يتم رفض مطالبتك.
من خلال تعيين محامٍ من شركة LTD ، يمكنك أن تطمئن إلى معرفة أن كل مستند سيتم إكماله بدقة ودقة.
سوف يستأنف محامي معاق طويل الأمد مطالبتك إذا لم تتم الموافقة عليها
إذا تم رفض مطالبتك بالإعاقة ، فستتاح لك فرصة الاستئناف - وهذا يعني في الأساس تزويد شركة التأمين بمعلومات إضافية حتى يتمكنوا من مراجعة قرارهم. من الممكن أن ينقض الاستئناف القرار ، ولكن بشكل عام ، يؤخر العملية أكثر.
ستبذل بعض شركات التأمين جهودًا كبيرة لرفض استئنافك. تخيل لو قدمت شركة التأمين الخاصة بك فجأة لقطات مراقبة تدحض مطالبتك؟ هذا السيناريو ممكن تمامًا - ستوظف بعض الشركات محققًا ليتبعك بكاميرا في محاولة لإثبات قدرتك على أكثر مما تدعي.
للمزيد : برق السمان
مجلد ملف مرفوض
إذا حدث هذا لك ، فستحتاج إلى محامي إعاقة ماهر طويل الأجل للدفاع نيابة عنك والنضال من أجل حقوقك.
لماذا يجب أن أستعين بمحامي إعاقة طويل الأمد؟
ببساطة ، يمكن للمحامي المساعدة في جعل مطالبتك أقوى. واجبهم الأساسي هو جمع الأدلة والمعلومات اللازمة لزيادة فرص حل مطالبتك بنجاح. إليك كيف يمكنهم تعزيز قضيتك:
مساعدتك في استمارات المطالبة
راجع سجلاتك الطبية
قدم طلبك والاستئناف في الوقت المناسب
قدم المشورة لمساعدتك على تجاوز الأفخاخ والثغرات الشائعة
تأمين شهادة الشهود الخبراء
من المحتمل أن تحصل على الموافقة على مطالبتك بشكل أسرع
ارفع دعوى إذا لزم الأمر
تفضل شركات التأمين العمل مع المطالبين غير الممثلين لأن مطالباتهم أسهل في الرفض دون سبب كافٍ. إن وجود مكتب محاماة للإصابات الشخصية بجانبك يفرض على شركة التأمين أن تأخذ قضيتك على محمل الجد