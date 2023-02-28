كيك بالبرتقال

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
746
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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المقادير

115 غ زبدة

115غ سكر

2 بيض

115غ فرينة

150غ سكر ڤلاص

2 برتقال

ملعقة صغيرة خميرة الحلويات

الطريقة

اولا نوقد الفرن على 180 درجة.

في إناء نضع الزبدة نحركها جيدة بملعقة من خشب حتى تلين ثم نضيف السكر والبيضتين كاملتين
نخلط جيدا ثم نضيف الفرينة وعصير برتقالة وبشور قشرتها والخميرة
نخلط المكونات ونضعها في قالب حلوة مربع وندخلها الفرن

من جهة أخرى نحضر الڤلاصاج نعصر البرتقالة الثانية ونضيف عليها 150 غ سكر ڤلاص ونخلط جيدا على نحصل على مزيج ثخن ولامع
عند إخراج الكيك من الفرن وهو ساخن نضع عليه خليط البرتقالة والسكر ونزين بقشور البرتقال

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وشهية طيبة
 
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