حتى لا ننسى

هند

هند

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
848
النقاط
551
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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صورة الشهيد القائد ' ريان عاشور' اثر استشهاده في معركة " واد خلفون" بتاريخ 7 نوفمبر 1957


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الجزائرية الحرة
" يمينة الشايب"
اعدم الفرنسيون أسرتها ثم ربطوها بسيارة شحن لسحلها بالشوارع ثم اعدمت اخيرا بالقائها من طائرة فرنسية

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في سنة 1960
ربطت فرنسا 150 سجين جزائري في اوتاد خشبة في صحراء رڤان الجزائر كفئران تجارب لأول لقبلة نووية صنعتها فرنسا في التاريخ ألقتها عليهم لتشاهد تأثير الاشعاعات النووية على أجسادهم الحية
 
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